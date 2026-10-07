Lionel Messi, Monumental'da gözyaşları içinde veda konuşmasını yaptı

·8·Spor
Lionel Messi, Monumental'da gözyaşları içinde veda konuşmasını yaptı

Buenos Aires'teki muhteşem Monumental Stadyumu, dünya futbol tarihinin en duygusal ve unutulmaz gecelerinden birine ev sahipliği yaptı. Inter Miami forveti ve Arjantin milli takımı kaptanı Lionel Messi Benin'e karşı oynanan hazırlık maçında (3-0) milli formayla son karşılaşmasına çıktı.

Maçta penaltı golüne imza atan ve iki asist yapan 39 yaşındaki dahi, oyun sonunda tribünleri dolduran on binlerce taraftarın önünde gözyaşlarına hakim olamayarak duygusal bir veda konuşması yaptı.

«İlk düşündüğüm kişi babam»: Messi'nin tutkulu açıklaması

Arjantin'in önde gelen TyC Sports televizyon kanalı, efsanevi kaptanın duygularla dolu son mesajını kamuoyuna sundu:

  • Duygu seli: «Bugün bir şey söylemek zor, duygularım yoğun ve aklımda çok fazla düşünce var. İlk düşündüğüm kişi babam. Yapabileceğim tek şey, veda mektubumda da belirttiğim gibi herkese sonsuz şükranlarımı sunmaktır», — diyerek sözlerine başladı kaptan;

  • 20 yıllık sadakat ve zorlu sınavlar: «Bu formayı 20 yıldan fazla bir süre giymek benim için büyük bir onurdu. En zor anlarda bile pes etmedim, tüm gücümü verdim ve her zaman takımın yanında oldum»;

  • Kalpteki acı ve yemin: «Takımla vedalaşmak bana büyük acı veriyor. Yemin ederim ki tüm hayatım boyunca buraya gelmek isterdim. Çünkü Arjantin milli takımında oynamak, hayatımda başıma gelebilecek en güzel şeydi».

Sahadaki son sihir: 3-0 ve tam bir resital

Veda gecesinde Arjantin milli takımı, liderine yakışır bir galibiyet hediye etti:

  • Belirleyici hamleler: Maçta Messi penaltı vuruşunu soğukkanlılıkla gole çevirdi ve takım arkadaşlarının attığı diğer iki gole doğrudan asist yaptı;

  • Bayram tadında final: Karşılaşmanın her dakikası tribünlerden gelen kesintisiz alkışlarla geçti ve kaptan milli takıma galibiyet coşkusuyla veda etti.

Rakamlarla mühürlenen büyük tarih: 208 maç ve tüm büyük kupalar

Lionel Messi'nin 2005 yılında başlayan 21 yıllık uluslararası kariyeri, futbol tarihinin zirvesi oldu:

  • Mutlak istatistik: Arjantin formasıyla toplam 208 resmi maç, 126 gol ve 70 asist;

  • Kupa koleksiyonu: Messi, milli takımla 2022 Katar Dünya Kupası'nı kazandı, iki kez Copa América şampiyonluğu yaşadı ve 2022 Finalissima kupasını müzesine götürdü.

Monumental'daki bu veda anları, sadece Buenos Aires'te değil, tüm dünya futbol tarihinde efsanevi kaptanın milli formayla yaşadığı en etkileyici ve büyük final olarak mühürlendi.

Lionel MessiInter MiamiArjantin Milli TakımıMonumental StadyumuFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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