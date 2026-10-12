Londra'da beklenen sansasyon: Messi ailesiyle birlikte Ballon d'Or törenine katılıyor

·1·Spor
Londra'da beklenen sansasyon: Messi ailesiyle birlikte Ballon d'Or törenine katılıyor

Inter Miami forveti ve Arjantin milli takımı kaptanı Lionel Messi 2026 Ballon d'Or ödül törenine şahsen katılacağını duyurdu. LiveScore tarafından aktarılan habere göre, efsanevi yıldız ve ailesi görkemli geceye katılmayı resmen onayladı.

Ödül töreni bu yılın 26 Ekim tarihinde Londra'da gerçekleşecek ve yılın en iyi futbolcusu açıklanacak.

Organizasyon ekibi gizemi koruyor

Dünya futbolundaki en prestijli bireysel ödülün etrafında büyük bir merak ve gizem hakim:

  • Oylama sona erdi: Kazananı belirleme süreci tamamen tamamlandı, ancak nihai sonuçlar her zamanki gibi tören anına kadar kesin bir sır olarak saklanıyor;

  • Messi ailesiyle geliyor: Lionel Messinin Londra'daki etkinlikte yer alması, futbol kamuoyunda kariyerindeki dokuzuncu Ballon d'Or'u kazanabileceğine dair spekülasyonları daha da artırdı.

Rekortmenin yeni zirvesi ve Dünya Kupası

Bugüne kadar Arjantinli yıldız Ballon d'Or'u 8 kez kazanarak futbol tarihindeki mutlak rekorun sahibi oldu:

  • Tarihi sonuç: Hiçbir futbolcu bu ödülü 8 kez kazanmayı başaramadı;

  • Dünya Kupası'ndaki başarı: Bu yılki Dünya Kupası'nda Messi, Arjantin milli takımıyla bir kez daha finale kadar yükseldi ancak final maçında İspanya'ya mağlup olarak gümüş madalya ile yetindi.

26 Ekim akşamı Londra'da düzenlenecek ödül töreni, Messi'nin rekorlarının yeni bir boyut kazanıp kazanmayacağını veya yeni nesil yıldızların sahneye çıkıp çıkmayacağını netleştirecek.

Lionel MessiBallon d'OrInter MiamiArjantin Milli TakımıFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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