Messi neden tarihe geçmek istiyor? Dünya futbolu efsanesinden beklenmedik açıklama

Futbol tarihinin en büyük temsilcilerinden biri, Arjantin milli takımının eski kaptanı ve lideri Lionel Messi gelecek nesillerin onu nasıl hatırlamasını istediği ve futbolda bıraktığı iz hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Kısa süre önce milli takıma resmen veda ederek uluslararası kariyerini noktalayan 39 yaşındaki yıldızın samimi ve etkileyici açıklamasını The Touchline yayını kamuoyuna sundu.

«Hayallerimin yolunda durmadım»: Messi'nin felsefesi

Dünya şampiyonu, kariyeri boyunca benimsediği temel prensipler ve hedefleri hakkında şu önemli görüşleri dile getirdi:

Büyüklüğün tanımı: «Beni sadece başarılı bir oyuncu olarak değil, gerçek anlamda büyük bir sporcu olarak hatırlamalarını istiyorum;

Başarı ve mağlubiyetler: Her zaman hayallerim ve koyduğum hedefler doğrultusunda durmaksızın mücadele ettim. Bazen onlara ulaştım, bazen ise ulaşamadım; bu sporun ayrılmaz bir parçasıdır;

Durmak bilmeyen mücadele: Ancak en önemlisi, yoluma çıkan tüm kupaları ve zirveleri fethetmek için tüm gücümle çalışmaktan asla vazgeçmedim», — diye vurguladı Arjantinli yıldız.

Efsanevi yol: Katalonya'dan Miami'ye

Lionel Messi'nin kulüp ve milli takım düzeyindeki eşsiz kariyeri, modern spor tarihinde özel bir yere sahiptir:

Kulüp düzeyinde: Messi, kariyerinin altın dönemlerini Katalonya'nın Barcelona kulübünde geçirerek en yüksek zirvelere ulaştı. Ardından Fransa'nın PSG forması giydi ve 2023 yazından bu yana ABD'nin Inter Miamikulübünde taraftarları mutlu etmeye devam ediyor;

Uluslararası sahnede son nokta: Dünya Kupası ve Copa América gibi tüm büyük kupaları kazandıran Messi, 39 yaşında 'albiceleste' forması altındaki dönemini onurla noktaladı.

Messi'nin bu açıklaması, onun sadece rekorların ve unvanların sahibi değil, aynı zamanda milyonlarca genç için gerçek bir azim ve sadakat sembolü olarak kalacağını bir kez daha gösteriyor.