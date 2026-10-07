Real orta saha oyuncusu Mastantuono, Messi'nin milli takımdaki vedasına duygusal bir yorum yaptı

·61·Spor
Real orta saha oyuncusu Mastantuono, Messi'nin milli takımdaki vedasına duygusal bir yorum yaptı

Arjantin futbolunun efsanevi kaptanı Lionel Messi'nin milli takım formasıyla geçirdiği 21 yıllık muhteşem yolculuğunun sona ermesi, sadece dünya sporunun emektarlarını değil, aynı zamanda Arjantinli genç nesli de derinden etkiledi. Hukuki olarak Madrid'in Real kulübüne ait olan ve şu anda İtalya'nın Fiorentina takımında kiralık olarak forma giyen yetenekli orta saha oyuncusu Franco Mastantuono , kaptanın milli takımdan ayrılışına tutkulu bir tepki gösterdi.

Dünyaca ünlü muhabir Fabrizio Romano , sosyal medya hesaplarında genç futbolcunun çocukluk kahramanına yönelik samimi sözlerini paylaştı.

«Çok duygulandım»: Genç neslin idolüne saygısı

Sadece birkaç yıl önce Arjantin'in River Plate altyapısında yetişip büyük futbola adım atan ve Messi'nin 2022 Dünya Kupası zaferlerini televizyondan izleyen Mastantuono, duygularını gizlemedi:

  • İdole duyulan sevgi: «Çok duygulandım çünkü Messi çocukluğumdan beri benim idolümdü. Onu gerçekten çok seviyorum», diye itiraf etti 19 yaşındaki yetenek;

  • Nesillerin mirası: Arjantin'in yeni nesil futbolcuları için Lionel Messi 'nin sadece bir kaptan değil, aynı zamanda ülke futbolu için bir yol gösterici ve simge haline geldiği bir kez daha kanıtlandı.

Monumental'de unutulmaz bir gece: 3-0 ve tam bir resital

39 yaşındaki Lionel Messi, Arjantin milli takımı formasıyla resmi veda maçını Buenos Aires'teki ünlü Monumental Stadyumu'nda Benin milli takımına karşı oynadı:

  • Farklı galibiyet: Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantinliler, Afrikalı rakiplerine karşı 3-0'lık net bir galibiyet aldı;

  • Kaptanın son noktası: Veda gecesinde Messi penaltıyı kusursuz bir şekilde gole çevirdi ve takım arkadaşlarının attığı diğer iki golde de asist yaptı;

  • Tarihi istatistik: Bu sonuçla Lionel Messi, milli takım kariyerini toplam 208 maç, 126 gol ve 70 asistle noktalayarak kırılması güç rekorlara imza attı.

Franco Mastantuono gibi genç Arjantinli yıldızların samimi itirafları, Messi'nin bıraktığı zengin futbol mirasının yeni nesillerin kalbinde uzun yıllar yaşayacağını bir kez daha kanıtlıyor.

Lionel MessiArjantin Milli TakımıFiorentinaFranco MastantuonoFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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