Almanya'da 7. hafta dramatik başladı: Gladbach irade gösterdi ve 3 puanı kaptı
Almanya Bundesliga7. haftası, beklenmedik ve gol dolu dramatik bir mücadeleyle başladı. Turnuvanın açılış maçında Stuttgart kendi sahasında Mönchengladbach'ın Borussia kulübünü ağırladı.
Taraftarlar için gerçek bir gol şovuna dönüşen karşılaşmada konuk ekip, 3-2'lik skorla geri dönüş yaparak bu sezonki ilk galibiyetini kutladı.
Demirovic'ten hızlı gol ve konuk ekipten güçlü yanıt
Karşılaşma ev sahibinin baskılı ataklarıyla başlasa da, oyunun kontrolü konuk ekibin lehine döndü:
Erken gelen gol: Henüz 5. dakikada Ermedin Demirovic rakip fileleri havalandırarak Stuttgart'ı öne geçirdi (1-0);
Devre arasına kadar denge: 38. dakikada Joe Scally dengeyi sağladı ve takımlar soyunma odasına eşitlikle gitti (1-1);
Borussia'nın etkili ikinci yarısı: 51. dakikada Martino konuk ekibi öne geçirirken (1-2), 66. dakikada Mouchia farkı ikiye çıkardı (1-3);
Çaba ve Demirovic'in dublesi: 83. dakikada Demirovic bir kez daha sahneye çıkarak farkı bire indirdi (2-3), ancak ev sahibi kalan dakikalarda beraberliği yakalayamadı.
Puan durumundaki vaziyet
Alınan sonuç takımların puan durumundaki konumunu şu şekilde etkiledi:
Stuttgart: Evindeki mağlubiyetin ardından 6 puanla 14. sırada kaldı;
Borussia M: Bu sezonki ilk 3 puanını alarak, her ne kadar 18. sırada yer alsa da zorlu süreçten çıkış için ilk adımını attı.
Maç raporu:
Bundesliga. 7. hafta
Stuttgart — Borussia M 2:3
Goller: Ermedin Demirovic 5, 83 — Joe Scally 38, Martino 51, Mouchia 66.
Stuttgart: Seymeye, Vagnoman (Bilal, 55), Mittelstädt, Chabot (El-Bilal, 90), Hendriks, Stiller, Karazor (Grisha, 64), Führich, Demirovic, Undav, Pejcinovic (Leveling, 55).
Borussia M: Nicolas, Sander, Chiarodia, Itakura, Scally (Konoplya, 70), Neuhaus, Reitz, Mouchia (Hack, 70), Plea, Martino (Schwartz, 84).
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