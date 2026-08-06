«Rubin» daha önce reddedilmişti: Örozov artık ilk 11 için mücadele edecek

Jahongir O‘rozov’un «Rubin»e transferi sıradan müzakerelerin sonucu olmadı. Kazan kulübünün ilk dört yıllık teklifi reddedildi; savunmacının tarafı ise Avrupa liglerinden gelen ilgiyi öncelikli gördü. Buna rağmen «Rubin» mücadeleyi bırakmadı ve 22 yaşındaki futbolcu için görüşmelere yeniden başladı.

Artık Özbekistan Millî Takımı savunmacısının önünde farklı bir görev var: Rusya’ya neden getirildiğini sahada kanıtlamak. Çünkü Frank Artiga’nın takımının stoper hattında boş yer yok; bu pozisyon için ciddi bir rekabet onu bekliyor.

İlk teklif neden reddedilmişti?

Haziran sonunda Örozov’un menajeri Shahriyor Eşboyev, «Rubin»in futbolcuya dört yıllık sözleşme teklif ettiğini doğrulamıştı. Ancak o dönemde savunmacının tarafı bu seçeneği kabul etmedi.

Menajerin açıklamasına göre Örozov’un temel hedefi, Avrupa’nın güçlü liglerinden birinde oynamaktı. İtalya, Almanya, İngiltere, Türkiye ve Hollanda kulüplerinin futbolcuyla ilgilendiği, bazı takımların oyuncuyu birkaç ay boyunca takip ettiği belirtildi.

Kazan ekibinin iyi bir maaş ve uzun vadeli sözleşme teklif etmesine rağmen futbolcu ve temsilcileri, Avrupa seçeneğini beklemeye karar verdi.

Bu karar, Örozov’un kendine olan güvenini gösteriyordu. Dünya Kupası’nın ardından hemen daha avantajlı bir mali teklifi seçmek yerine daha yüksek bir sportif hedef belirlemişti.

«Borussia» seçeneği ne kadar ciddiydi?

Örozov’la ilgilenen takımlar arasında Mönchengladbach ekibi «Borussia» en çok anılan kulüp oldu. Almanya’nın Kicker dergisi, Özbek futbolcuyu Bundesliga kulübünün savunma hattını güçlendirmek için değerlendirdiği adaylar arasında gösterdi.

Semerkant’ın «Dinamo» kulübü de görüşmelere kapalı olmadığını açıkladı. Kulüp yönetimi, Örozov’un sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin 1 milyon dolar olduğunu belirterek ciddi teklifler gelmesi hâlinde iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

Ancak Avrupa’dan gelen ilgiler nihai sözleşme aşamasına ulaşmadı. «Dinamo» basın sözcüsü, temmuz başında «Borussia»dan henüz resmî bir teklif gelmediğini doğruladı.

Bu sırada «Rubin» müzakere kapısını kapatmadı. Kazan ekibi savunmacıya olan ilgisini korudu ve anlaşmayı yeniden canlandırdı.

«Rubin» neden geri adım atmadı?

Örozov, «Rubin» için tesadüfi bir aday değil. Kazan kulübü, baskın ayağı sol olan ve üçlü savunma sisteminde oynayabilen bir futbolcu arıyordu.

190 santimetre boyundaki Örozov’un güçlü yönleri; hava topları, fiziksel hazırlığı, top kapma becerisi ve savunmadan hücumu ilk pasla başlatabilmesi. Görüşmeler başladığında Özbekistan liginde top kapma ve ikili mücadele istatistiklerinde liderler arasında yer alıyordu.

«Rubin»in kararlılığı sonunda sonuç verdi. Semerkant kulübünün teknik direktörü Vadim Abramov, temmuz ayında iki kulübün transfer bedeli konusunda anlaşmaya vardığını, kararın artık futbolcu ve kişisel şartlarına bağlı olduğunu söylemişti.

Böylece başlangıçta reddedilen seçenek, birkaç hafta sonra Örozov’un kariyerindeki en gerçekçi yola dönüştü.

Asıl rekabet Nijegorodov’la mı yaşanacak?

Frank Artiga, «Rubin»de çoğunlukla üç stoperli bir sistem kullanıyor. İspanyol teknik adam, Kazan kulübünü Ocak 2026’dan bu yana çalıştırıyor ve sözleşmesi 2027 yazına kadar geçerli.

Yeni sezonun «Krasnodar» karşısındaki ilk maçında üçlü savunmayı Yegor Teslenko, Konstantin Nijegorodov ve takım kaptanı Igor Vujačić oluşturdu. Nijegorodov, 64. dakikada Denil Maldonado ile değiştirildi.

Örozov için en doğal bölge, üçlü savunmanın sol tarafı. Sol ayağını kullanıyor ve bu pozisyonda topu geriden çıkarma imkânı buluyor. Şu anda bu görevi çoğunlukla Nijegorodov üstleniyor.

Vujačić’in kaptanlığı ve savunmanın merkezindeki liderlik statüsü, yerini sağlamlaştırıyor. Teslenko da teknik heyetin güvendiği temel oyunculardan biri. Bu nedenle Örozov’un hemen ilk 11’e girmesi garanti değil.

Ancak rekabet yalnızca üç futbolcuyla sınırlı değil. «Rubin»in resmî kadrosunda Maldonado, Maksim Ignatyev, Uroš Drezgić ve Nikita Lobov gibi merkezde oynayabilen savunmacılar da bulunuyor.

Örozov’un görevi, antrenmanlarda yalnızca fiziksel üstünlüğünü değil, Artiga’nın talep ettiği pozisyon disiplini ve topla oynama kalitesini de göstermek olacak.

Anlaşmanın şartları önemli bir işaret veriyor

Sport24’ün haberine göre Örozov, «Rubin»e kiralık olarak transfer oluyor. Kazan kulübü kiralama bedeli ödeyecek, futbolcunun maaşını karşılayacak ve oyuncu resmî maçların en az yarısında forma giyerse transferi zorunlu olarak tamamen satın alacak.

Bu şartlar doğrulanırsa iki tarafın çıkarları aynı noktada buluşacak.

«Rubin», Örozov’u yeterince deneme fırsatı bulacak. «Dinamo» ise futbolcusu düzenli oynarsa bonservisinden gelir elde edecek. Savunmacının kendisi için her forma giyiş yalnızca takımda yer edinmekle değil, gelecekteki sözleşmesiyle de ilgili olacak.

Bu mali yapı, Kazan ekibinin Örozov’u yalnızca kadroyu tamamlamak için getirmediğini gösteriyor. Kulüp ona ilk 11’e girme fırsatı vermeyi planlıyor; ancak bu fırsatı değerlendirmek futbolcunun kendisine bağlı.

Avrupa hayali sona mı erdi?

«Rubin»e transfer olmak, Örozov’un Avrupa’da oynama hedefinden vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Aksine Rusya Premier Ligi, onun için bir sonraki aşamaya taşıyacak bir vitrin hâline gelebilir.

22 yaşındaki savunmacı artık fiziksel mücadelenin yüksek, baskının yoğun ve her hatanın hızlı şekilde cezalandırıldığı bir lige uyum sağlamak zorunda. «Rubin»de düzenli oynar ve millî takımdaki yerini sağlamlaştırırsa Avrupa kulüplerinin ilgisinin yeniden canlanması mümkün.

Ancak bunun için önce Kazan’daki rekabeti kazanması gerekiyor. Örozov’un önündeki ilk büyük hedef «Real», «Borussia» veya başka bir Avrupa kulübü değil; Frank Artiga’nın ilk 11’indeki yer.

«Rubin», onu kadrosuna katmak için ilk ret cevabından sonra bile mücadele etti. Şimdi sıra Örozov’da: kulübün güvenini sahada karşılamak ve bu transferi kariyerinde yeni bir aşamaya dönüştürmek zorunda.

Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram ya da diğer sosyal ağlarda tanıdıklarınızla paylaşın!

Bu sohbet için maksimum uzunluğa ulaştınız, ancak yeni bir sohbet başlatarak konuşmaya devam edebilirsiniz.

Yeni sohbet başlat