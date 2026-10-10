5 Özbek büyükusta Almanya Satranç Bundesliga'da şampiyonluk için mücadele edecek

·15·Spor
5 Özbek büyükusta Almanya Satranç Bundesliga'da şampiyonluk için mücadele edecek

Avrupa'nın en prestijli ve güçlü kulüp şampiyonası kabul edilen Almanya Satranç Bundesliga'da 2026/2027 sezonu resmen başladı. Uzchess portalının haberine göre, bu sezon şampiyonluk için mücadele edecek 16 büyük kulübün kadrosuna 5 ünlü Özbek büyükusta resmen dahil edildi.

İlk üç turun maçları 9-11 Ekim tarihleri arasında oynanacak ve gezegenin en güçlü zihinleri 8 masada karşı karşıya gelecek.

Özbek yıldızlar hangi büyük kulüplerde oynuyor?

Bundesliga'nın son şampiyonu ve ana favorilerinin kadrolarında Özbek satranç oyuncuları önemli bir yer tutuyor:

  • «SC Viernheim» — Nodirbek Abdusattorov: Son şampiyon unvanına sahip bu takımın ana liderlerinden biri olarak Abdusattorov, şampiyonluk unvanının korunmasına yardımcı olacak;

  • «OSG Baden-Baden» — Kasimdzhanov, Sindarov ve Vohidov: Bundesliga tarihinin en çok kupa kazanan kulüplerinden biri olan «Baden-Baden» kadrosunda tam üç Özbek büyükusta — eski dünya şampiyonu Rustam Kasimdzhanov, Javokhir Sindarov ve Shamsiddin Vohidov yer alıyor;

  • «FC Bayern München» — Nodirbek Yakubboev: Ünlü Münih süper kulübünün satranç bölümünde bir diğer deneyimli büyükustamız Nodirbek Yakubboev hamle yapacak.

Müsabaka yönetmeliğine göre, beş satranç oyuncumuzdan hangisinin ilk oyun gününde masaya oturacağı, kulüplerin teknik heyeti tarafından tur öncesinde açıklanacak.

Olimpiyat kahramanlarından oluşan altın nesil

Bundesliga katılımcıları listesine dahil edilen bu satranç oyuncuları, günümüz Özbek satrancının gerçek liderleri olarak kabul ediliyor:

  • Olimpiyat zaferi: Nodirbek Abdusattorov ve Javokhir Sindarov liderliğindeki Özbekistan milli takımı, 2026 Dünya Satranç Olimpiyatları'nda podyumun en üst basamağına çıkarak ülkemize tarihi bir altın madalya kazandırmıştı;

  • Yüksek spor formu: Dünya sıralamasında sürekli yükselen genç büyükustalarımız, artık Avrupa kulüpleri ölçeğinde de en değerli ve talep gören oyuncular arasında sağlam bir yer edindi.

Bundesliga fenomeni: 1980'den beri süregelen gelenek

Almanya Satranç Bundesliga sadece bir ulusal şampiyona değil, dünya satranç elitini birleştiren en prestijli platformdur:

  • 16 takım ve 8 masa: Müsabaka 1980'den beri kesintisiz düzenlenmektedir. 16 güçlü takım birbirleriyle karşılaşmakta ve her maçta 8 masada paralel olarak kıyasıya mücadele verilmektedir;

  • Avrupa şampiyonluğu için bilet: Bu ligde şampiyon olan takımlar, kıta ölçeğindeki Avrupa Kulüp Kupası'nın mutlak favorileri haline gelir.

Son şampiyon Nodirbek Abdusattorov kendi kulübünün unvanını koruyabilecek mi yoksa «Baden-Baden» kadrosundaki Özbek üçlüsü yeni kupayı mı kazanacak — Bundesliga'nın bu sezonu yerel taraftarlar için her zamankinden daha heyecanlı geçeceği kesin.

Nodirbek AbdusattorovBundesligaSC ViernheimOSG Baden-BadenSatranç
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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