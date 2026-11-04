Galatasaray İstanbul'da Stuttgart'ı mağlup etti, Sporting ilk beşe girdi

·70·Spor
Galatasaray İstanbul'da Stuttgart'ı mağlup etti, Sporting ilk beşe girdi

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçları, kıran kırana mücadelelere ve kritik puan kayıplarına sahne oldu. İstanbul'da Almanya'nın güçlü ekiplerinden Stuttgart'ı konuk eden Galatasaray, ilk dakikalardan itibaren baskı kurarak sahadan 2-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Paralel olarak oynanan bir diğer karşılaşmada ise Lizbon temsilcisi Sporting, deplasmanda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i tek golle geçerek altın değerinde üç puanın sahibi oldu.

Batrakov'un 3 dakikalık şovu: Galatasaray'dan hızlı başlangıç

Ali Sami Yen Stadı'ndaki ateşli atmosfer, ev sahibine ilk dakikalardan itibaren büyük bir üstünlük sağladı:

  • 12 ve 15. dakikalarda gelen iki gol: Maçın yıldızı Batrakov, sadece üç dakika içinde rakip fileleri iki kez havalandırarak hızlı bir dubleye imza attı — 2-0;

  • Almanların çaresizliği: Bundesliga temsilcisi, Deniz Undav ve Ermedin Demirović önderliğindeki forvet hattıyla durumu düzeltmeye çalışsa da İstanbul ekibinin savunması ve kaleci Uğurcan Çakır kalesini gole kapattı;

  • Puan durumundaki değişim: Bu kritik galibiyetle puanını 6'ya çıkaran Galatasaray 14. sıraya yerleşirken, 7 puanda kalan Stuttgart 8. sırada yer aldı.

Shakhtar — Sporting: Doumbia'nın tek golü

Grup aşamasında istikrarlı bir oyun sergileyen Lizbon devi, bir deplasman maçından daha galibiyetle ayrıldı:

  • 59. dakikada gelen belirleyici gol: Dengeli geçen mücadelenin kaderini ikinci yarıda Ousmane Doumbia'nın attığı gol belirledi — 0-1;

  • Sporting ilk beşte: Puanını 9'a yükselten Lizbon ekibi, genel puan tablosunda 5. sıraya yerleşti. 4 puanlı Shakhtar ise 18. sıraya geriledi.

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta, doğrudan play-off'a kalan ilk sekiz takım arasındaki rekabeti her zamankinden daha çekişmeli hale getirdi.

UEFA Şampiyonlar LigiGalatasaraySportingStuttgartFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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