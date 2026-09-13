Bundesliga'da ilk istifa!: Utanç verici mağlubiyet sonrası Eugen Polanski kovuldu

Almanya Bundesliga'nın 2026/2027 yeni sezonunda ilk teknik direktör istifası resmen kaydedildi ve bu gelişme Alman futbolu tutkunlarının odak noktası haline geldi. Borussia Mönchengladbach yönetimi beklenmedik ve sert bir karar alarak, Eugen Polanski'nin artık takımın teknik direktörü olarak görev yapmayacağını duyurdu.

Bu kesin kararın arkasında, takımın son hafta Freiburg deplasmanında aldığı 0-5'lik ağır ve utanç verici mağlubiyet ile sezon başlangıcının tamamen fiyaskoyla sonuçlanması yatıyor. Yeni sezonda henüz puanla tanışamayan ve puan tablosunun en dibine demir atan Gladbach ekibi, derin bir krizin içine girmiş durumda.

Peki, altyapıdan A takımın başına yükselen Polanski neden takımı kurtaramadı, Freiburg maçı kulübün planlarını nasıl değiştirdi ve 19 Eylül'deki Mainz maçı öncesinde Borussia'yı kim kurtaracak?

Freiburg'dan 0-5 ve 24 saat içinde verilen hüküm

Borussia Mönchengladbach yönetiminin sabrı, Freiburg deplasmanındaki korkunç maçtan sonra tükendi:

Sahadaki felaket: Borussia M, deplasmanda Freiburg karşısında kalesinde 5 gol görerek taraftarların sert tepkisiyle karşılaştı;

Acil alınan karar: Utanç verici mağlubiyetten sadece bir gün sonra kulüp yönetimi olağanüstü toplandı ve Polanski ile olan sözleşmeyi feshetti;

Sezonun ilk kurbanı: 2026/2027 sezonunda Bundesliga'da teknik direktörünü kovan ilk kulüp Borussia Mönchengladbach oldu.

Sıfır puan ve tablonun en dibi: Krizin boyutu

Gladbach'ın bu sezonki performansı tam anlamıyla felaket boyutuna ulaştı:

Galibiyet veya beraberlik yok: Kulüp, yeni sezonun başlamasından bu yana oynadığı tüm maçları kaybederek 0 puanda kaldı;

Küme düşme tehlikesi: Borussia şu anda Bundesliga tablosunun en son sırasında yer alıyor ve küme düşme riskiyle karşı karşıya;

Savunma ve hücumda dağınıklık: 0-5'lik skor, takımın sadece hücum hattının değil, savunma ve taktik disiplininin de tamamen çöktüğünü gösterdi.

Akademiden teknik direktörlüğe: Eugen Polanski dönemi sona erdi

38 yaşındaki teknik adamın takımın başındaki yolu oldukça karmaşıktı:

Kulüp içi yükseliş: Polanski uzun süre kulübün alt yaş gruplarını başarıyla yöneterek yerel bir değer olarak isim yaptı;

Geçicilikten teknik direktörlüğe: Önce geçici teknik direktör olarak görev yaptı, ardından geçen yılın Kasım ayında kulüple tam yetkili teknik direktör olarak sözleşme imzaladı;

Sıradaki sınav — Mainz: Borussia M, bir sonraki kritik maçını 19 Eylül'de kendi evinde Mainz'a karşı oynayacak ve bu maça takımı geçici teknik ekibin hazırlaması bekleniyor.

Borussia Mönchengladbach'taki bu ani değişiklik, Alman futbolunda rekabetin ne kadar acımasız olduğunu ve üst ligde hataların affedilmediğini bir kez daha gösterdi.

Sizce Eugen Polanski'nin 0-5'lik mağlubiyetten hemen sonra kovulması doğru bir karar mıydı, yoksa takımı toparlaması için ona daha fazla zaman verilmeli miydi? Borussia Mönchengladbach'ı küme düşme tehlikesinden hangi ünlü teknik direktör kurtarabilir? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Bundesliga'daki bu sıcak gelişmeyi tüm futbolseverlerle ve arkadaşlarınızla paylaşın!