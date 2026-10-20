Stuttgart — Atl. Madrid: kadrolar ve canlı anlatım

31 8:2 genel şut istatistiği. Şu ana kadar isabetli şut sayısı 3:0.

31 Julián Álvarez (Atlético Madrid) ceza sahası dışında topla buluştu ancak şutu defans oyuncularından döndü.

29 Alejandro Grimaldo tehlikeli bir köşe vuruşu kullandı, top Marc Pubill'in (Atletico Madrid) kafasına geldi ancak yakın mesafeden yaptığı vuruş başarısız oldu ve top üst direğin üzerinden auta çıktı.

29 Alejandro Grimaldo (Atl. Madrid) köşe vuruşunu kullanmaya hazırlanıyor.

29 Giuliano Simeone (Atletico Madrid) pası takım arkadaşına ulaştırmaya çalıştı ancak savunma iyi kapattı. Top taca/çizgi dışına çıktı ve köşe vuruşu kararı verildi. Atletico Madrid, rakip kale önünde tehlikeli bir pozisyon yaratma şansı yakalayacak.

27 Angelo Stiller (Stuttgart), Deniz Undav ile verkaça girdi ancak atak kesildi.

25 Grisha Prömel (Stuttgart) açık bir şekilde ofsayt pozisyonunda kaldı ve yan hakemin bayrağını kaldırmasının ardından orta hakem oyunu durdurdu.

23 Chris Führich (Stuttgart) köşe vuruşunu kullanarak topu ceza sahasına ortaladı, ancak rakip savunma dikkatliydi ve topu uzaklaştırdı.

23 Chris Führich (Stuttgart) adeta tek başına bir atak başlattı, ancak rakip defans oyuncusu onu durdurarak tehlikeli bir pozisyon oluşmasını engelledi. Hakem ve yardımcıları korner kararı verdi. Stuttgart, rakip kale önünde tehlike yaratma fırsatı yakalayacak.

22 Ramon Hendriks (Stuttgart) Chris Führich'e doğru uzun bir pas attı ancak Jan Oblak kalesinden çıkarak topun sahibi oldu.

22 Chris Führich (Stuttgart) köşe vuruşunu ceza sahasına ortaladı, ancak savunmadan biri topu uzaklaştırdı.

21 Bilal El Khannouss (Stuttgart) kendine boş alan yarattı ve ceza sahasına ortalamaya çalıştı. Ancak savunmacı kritik anda ayağını koyarak topu uzaklaştırdı. Top taca/çizgi dışına çıktı ve Stuttgart köşe vuruşu kullanacak.

20 Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) rakiplerini geçmeye çalıştı ancak savunmacı topu kapmakta başarılıydı.

20 Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) ceza sahasına tehlikeli bir orta yaptı, ancak rakip savunmacılar topu engelledi.

19 Serdar Gözübüyük düdüğünü çaldı ve Giuliano Simeone'nin (Atletico Madrid) rakibine yaptığı faulün ardından serbest vuruş kararı verdi.

17 Maximilian Mittelstädt (Stuttgart), rakibine yaptığı küçük faulün ardından hakemden sert bir sarı kart gördü.

16 Angelo Stiller (Stuttgart) harika bir pas aldı, savunmacıyı geçti ve ceza sahası dışından çektiği şut sol direğin dibinden auta çıktı.

16 65:35 – topa sahip olma oranları.

13 Tehlike! Chris Führich (Stuttgart), Deniz Undav'ın harika pası sonrası ceza sahası içinden vurdu, ancak top direğin dibinden auta çıktı.

11 Angelo Stiller (Stuttgart), ceza sahası dışından gelişine vurdu. Kaleci Jan Oblak, onun sağ üst köşeye giden şutunu çıkardı. Savunmadan seken top Jamie Leweling'in (Stuttgart) önünde kaldı, o da ceza sahası içinden hemen vurdu ancak meşin yuvarlak üst direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

9 Stuttgartlı oyuncular yeni bir atak oluşturmak amacıyla kısa paslarla güzel hareketler sergiliyor.

8 Chris Führich (Stuttgart) köşe vuruşundan topu sert ve etkisiz bir şekilde ortaladı, top auta çıktı. Kale vuruşuyla oyun devam edecek: Atletico Madrid.

7 Bilal El Khannouss (Stuttgart) uzaktan sert vurdu, ancak savunmadan dönen top uzaklaştırıldı. Hakem düdüğünü çaldı, Stuttgart köşe vuruşu kullanacak.

7 Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) ceza sahasına ortaladı ancak savunmadan biri tehlikeyi uzaklaştırdı.

5 Stuttgart, yeni hücum fırsatları yaratmak için isabetli paslarla oyun kuruyor.

3 Chris Führich (Stuttgart) kaleye şut çekti, ancak vuruşu hiç de isabetli olmadı ve top üst direğin üzerinden auta çıktı.

1 Josha Vagnoman (Stuttgart) gelen topu kontrol etti ve hiç düşünmeden kaleye sert bir şut gönderdi, ancak Jan Oblak yerindeydi ve bu şutu çıkardı!

1 Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) köşe vuruşunu ceza sahasına ortalamak yerine kısa pasla kullandı.

1 Bilal El Khannouss (Stuttgart) ceza sahası içinde harika bir pası kontrol etti ve kalenin sol köşesini nişangaha aldı, ancak kaleci şutu kurtardı. Stuttgart köşe vuruşu kullanacak.

1 Maç başladı. İlk yarı başladı.

00:00 Sonunda oyuncular sahaya çıktı! Maça Stuttgart başlayacak.

00:00 Serdar Gözübüyük bugünkü maçın baş hakemi olarak atandı ve adil bir yönetim sergileyerek hata yapmamaya çalışacak.

00:00 Her iki takımın ilk 11'leri açıklandı ve bunları maç detaylarında görebilirsiniz.