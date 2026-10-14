Slovan Bratislava — Stuttgart: kadrolar ve canlı anlatım

·33·Spor
Slovan Bratislava — Stuttgart: kadrolar ve canlı anlatım

Şampiyonlar Ligi kapsamındaki Slovan BratislavaStuttgart karşılaşması 15 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında gelişmeler canlı anlatım metninde güncellenecektir.

Slovan Bratislava ilk 11'i: 71. Takac D., 28. Blackman K., 12. Bajric K., 15. Markovics S., 57. Kružliak S., 20. Mustafic A., 3. Pokorny P., 11. Barseghyan T., 70. Martinez K., 21. Kamara S., 99. Sporar A. (kaptan).

Slovan Bratislava yedekleri: 49. Kamara S., 13. Čerepkai R., 8. Gajdos A., 5. Ibrahim R., 77. Ignatenko D., 2. Kozlovsky S., 10. Marcelli N., 29. Maros A., 88. Matsuoka D., 1. Popovic A., 6. Wimmer K., 14. Iradjang A.

Slovan Bratislava teknik direktörü: Touré Y.

Stuttgart ilk 11'i: 1. Bredlow F., 4. Vagnoman J., 29. Jehl F., 24. Chabot J., 3. Hendriks R., 21. Prömel G., 6. Stiller A., 11. El-Khannouss B., 26. Undav D. (kaptan), 10. Führich C., 17. Pejcinovic D.

Stuttgart yedekleri: 22. Assinon L., 9. Demirovic E., 33. Funk M., 14. Hakes L., 16. Karazor A., 18. Leweling J., 44. Sauer L., 41. Seimen D., 47. Spalt J.

Stuttgart teknik direktörü: Hoeneß S.

Canlı anlatım CANLI
26🟨
Bilal El Khannouss'a (Stuttgart) sarı kart gösterildi.
24
Deniz Undav (Stuttgart) seken topu önünde buldu ve vurdu. Kaleci dikkatliydi ve harika bir kurtarış yaptı.
24
Deniz Undav (Stuttgart) harika bir fırsatı harcadıktan sonra elleriyle başını tutarak üzüntü yaşıyor! Serbest vuruştan gelen ortayı aldı, ilk dokunuşla topu kontrol etti ve yakın mesafeden kalenin ortasına sert bir şut çekti ancak Dominik Takáč harika bir kurtarış yaptı.
22
Peter Pokorný (Slovan Bratislava) topu kaptı ve Irfan Peljto faulü çaldıktan sonra öfkeyle itiraz etti. Stuttgart serbest vuruş kullanacak. Bakalım bu pozisyondan ne çıkarabilecekler.
21
Sandro Cruz (Slovan Bratislava) rakibinden topu almak için faul yaptı. Irfan Peljto pozisyonu net bir şekilde gördü ve düdüğünü çaldı.
20
Kyriakos Savvidis (Slovan Bratislava) kaleyi yoklamaya karar verdi, ancak savunmacılardan biri topu ustalıkla bloke ettiği için şutu kaleci için tehlike yaratmadı.
18
İrfan Peljto, Atakan Karazor'un (Stuttgart) yaptığımız sert faulü görmezden gelemedi ve düdüğünü çaldı.
15
Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) pas denedi ancak engellendi. Stuttgart köşe vuruşu kullanacak.
15
Ramon Hendriks (VfB Stuttgart) harika fırsatı değerlendiremedi! Ceza sahası yakınında boşluk bulup kafa vuruşu yaptı ancak vuruşunda ne güç ne de isabet vardı. Top üst direğin oldukça üzerinden auta çıktı!
15
Angelo Stiller'in (VfB Stuttgart) kullandığı köşe vuruşunu savunmacılar uzaklaştırdı.
14
Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) pas denedi ancak engellendi. Stuttgart köşe vuruşu kullanacak.
12🟨
Ramon Hendriks (Stuttgart) sert müdahalesi için sarı karttan başka bir şey bekleyemezdi. Ve işte sarı kart, İrfan Peljto cebinden çıkarmakta tereddüt etmedi.
11
Süleyman Kamara (Slovan Bratislava) rakiplerini çalımlamaya çalıştı ancak defans oyuncusu topu kapmayı başardı.
10
Sulayman Kamara (Slovan Bratislava) rakibini geçti ancak topu oyun alanında tutamadı.
8
Top taca çıktı ve Slovan Bratislava kale vuruşuyla oyunu yeniden başlatacak.
8
Köşe vuruşu. Stuttgart için bir şans olacak.
8
Josha Vagnoman (Stuttgart) düzgün bir pas aldı, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu kalenin ortasına doğru sert bir şutla gönderdi. Ancak Dominik Takáč dikkatliydi ve topu kolayca çıkararak gole izin vermedi.
8
Josha Vagnoman (Stuttgart) net bir pas aldı, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu kalenin ortasına doğru sert bir şutla gönderdi. Dominik Takáč dikkatliydi ve topu kolayca çıkararak gole izin vermedi. Korner. Stuttgart için bir şans olacak.
7
Josha Vagnoman (Stuttgart), rakibinin topa sahip olmasını engellemek için açıkça formasından çekti ve hakem düdüğü çalarang faulü belirledi.
7
Josha Vagnoman (VfB Stuttgart) topu merkeze gönderdi, ancak defans oyuncusu dikkatli davranarak tehlikeyi uzaklaştırdı.
5
Grisha Prömel (Stuttgart) köşe vuruşunun ardından kafayla vurmayı denedi ancak topu kaleye göndermeyi başaramadı, meşin yuvarlak üst direğin üzerinden dışarı çıktı.
5
Stuttgart köşe vuruşu kullanacak.
3
Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) uygun bir şut pozisyonuna girdi, kendine alan yarattı ve uzaktan şansını denedi. Sol direğe doğru gönderdiği tehlikeli şutu Fabian Bredlow harika çıkardı!
1
Suleyman Kaba (Slovan Bratislava) ceza sahasına tehlikeli bir orta yaptı ancak Fabian Bredlow topu kontrol etti.
1
Vay canına, bugünkü maç tam şu anda başlıyor.
00:00
Sonunda oyuncular sahaya çıkıyor! Maça Stuttgart başlayacak.
00:00
Günün maçının hakemi İrfan Peljto'yu takdim ediyoruz.
00:00
İlk 11'ler açıklandı ve kadrolar bölümünden bunlara göz atabilirsiniz.
00:00
Tüm futbol severlere merhaba, bu maçın canlı anlatımıyla karşınızdayız ve en ilginç, önemli anları sizlere aktaracağız. Hiçbir şeyi kaçırmamanızı sağlayacağız, sadece arkanıza yaslanın ve tadını çıkarın.
Slovan BratislavaStuttgartŞampiyonlar LigiFutbolCanlı Anlatım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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