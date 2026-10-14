Slovan Bratislava — Stuttgart: kadrolar ve canlı anlatım
Şampiyonlar Ligi kapsamındaki Slovan Bratislava — Stuttgart karşılaşması 15 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında gelişmeler canlı anlatım metninde güncellenecektir.
Slovan Bratislava ilk 11'i: 71. Takac D., 28. Blackman K., 12. Bajric K., 15. Markovics S., 57. Kružliak S., 20. Mustafic A., 3. Pokorny P., 11. Barseghyan T., 70. Martinez K., 21. Kamara S., 99. Sporar A. (kaptan).
Slovan Bratislava yedekleri: 49. Kamara S., 13. Čerepkai R., 8. Gajdos A., 5. Ibrahim R., 77. Ignatenko D., 2. Kozlovsky S., 10. Marcelli N., 29. Maros A., 88. Matsuoka D., 1. Popovic A., 6. Wimmer K., 14. Iradjang A.
Slovan Bratislava teknik direktörü: Touré Y.
Stuttgart ilk 11'i: 1. Bredlow F., 4. Vagnoman J., 29. Jehl F., 24. Chabot J., 3. Hendriks R., 21. Prömel G., 6. Stiller A., 11. El-Khannouss B., 26. Undav D. (kaptan), 10. Führich C., 17. Pejcinovic D.
Stuttgart yedekleri: 22. Assinon L., 9. Demirovic E., 33. Funk M., 14. Hakes L., 16. Karazor A., 18. Leweling J., 44. Sauer L., 41. Seimen D., 47. Spalt J.
Stuttgart teknik direktörü: Hoeneß S.
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