Hamburger SV - Stuttgart: Kadrolar ve canlı anlatım

·28·Spor
Hamburger SV - Stuttgart: Kadrolar ve canlı anlatım

Almanya Bundesliga kapsamındaki Hamburger SV - Stuttgart karşılaşması 17 Ekim, saat 18:30'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında önemli anlar canlı anlatım ile güncellenecektir.

Hamburger SV ilk 11'i: 1. Heuer Fernandes D., 5. Hadzikadunic D., 33. Bornauw S., 24. Capaldo N., 37. Lemke L., 28. Muheim M., 4. Nadir B., 17. Omari U., 15. Poulsen Y., 20. Vieira F., 3. Wulff D.

Hamburger SV yedekleri: 22. Amoako K., 7. El-Ouahdi Z., 11. Grønbæk A., 9. Moffi T., 43. Nandja S., 38. Rossing-Lelesiit A., 19. Stange O., 12. Tangvik S., 23. Torunarigha J.

Hamburger SV teknik direktörü: Poulsen M.

Stuttgart ilk 11'i: 41. Seimen D., 24. Chabot J., 9. Demirovic E., 11. El-Khannouss B., 3. Hendriks R., 29. Jeelch F., 16. Karazor A., 18. Leweling J., 6. Stiller A., 26. Undav D. (kaptan), 4. Vagnoman J.

Stuttgart yedekleri: 22. Assinon L., 1. Bredlow F., 10. Führich C., 14. Hakes L., 17. Pejcinovic D., 21. Prömel G., 44. Sauer L., 47. Spalt J., 45. Stergiou L.

Stuttgart teknik direktörü: Hoeneß S.

Hamburger SVStuttgartAlmanya BundesligaFutbolCanlı Anlatım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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