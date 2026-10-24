Avustralyalı kadın 24 saatte 7079 barfiks çekerek dünya rekoru kırdı

34 yaşındaki Avustralyalı Olivia Vinson, 24 saat içinde 7079 barfiks çekerek kadınlar kategorisinde Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı. Önceki rekoru neredeyse ikiye katlayan Vinson, fiziksel dayanıklılık konusundaki bu büyük başarısıyla dikkatleri üzerine çekti.

İlginç olan şu ki, bu fikir başlangıçta Olivia'nın eşi ve antrenörü tarafından ortaya atıldı. Fitness ile uğraşan kadın, başta böyle bir rekorun kırılabileceğine inanmayarak teklife gülüp geçmişti. Ancak zamanla bu hedefe ulaşma olasılığını ciddiyetle değerlendirmeye başladı.

Olivia, denemeye hazırlanmak için üç ay boyunca antrenman yaptı. Ancak rekor denemesi sırasında biseps tendonunu sakatladı ve barfiks çekmeye devam edemedi. Bu nedenle planını iptal etmek zorunda kaldı. Birkaç aylık iyileşme sürecinin ardından tekrar antrenmanlara dönerek hedefini gerçekleştirmeye karar verdi.

Vinson, Guinness yetkililerine şunları söyledi: «Kendim için daha büyük bir meydan okuma arıyordum. Eşim ve antrenörüm 24 saat boyunca barfiks çekmemi önerdi. Başta bunu duyduğumda gerçekten güldüm çünkü başarabileceğime inanmıyordum. O dönemdeki rekorun 4081 olduğunu gördüm ve yine bunun imkansız olduğunu düşündüm. Sonra biraz hesap kitap yapınca, belki başarabilirim sonucuna vardım.»

Sıradan bir insan için 24 saat içinde binlerce kez barfiks çekmek neredeyse imkansız görünüyor. Olivia ise bu sonucun çok daha üzerine çıktı. Önceki rekor 2021 yılında Polonyalı Paula Gorlo tarafından 4081 barfiks ile kırılmıştı.

Bu yılın 29-30 Mart tarihlerinde 34 yaşındaki Avustralyalı kadın, bu rekoru kırarak 24 saatte toplam 7079 barfiks çekmeyi başardı. Bu, dakikada ortalama beş barfiks anlamına geliyor.

Olivia, «Bu denemeye başladığımda, böyle bir sonuca ulaşabileceğime gerçekten inanmıyordum. Şimdi ise bu başarı, yapamayacağımı düşündüğüm her şeye dair bakış açımı yeniden gözden geçirmemi sağlıyor» dedi.

Onun bu başarısı, sadece fiziksel hazırlığın değil, aynı zamanda azim ve sabrın da önemini gösteriyor. Olivia Vinson'ın gelecekte tekrar Guinness Dünya Rekorları kitabına girmesi muhtemel görünüyor.