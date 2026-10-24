Avustralyalı kadın 24 saatte 7079 barfiks çekerek dünya rekoru kırdı

·68·Spor
Avustralyalı kadın 24 saatte 7079 barfiks çekerek dünya rekoru kırdı

34 yaşındaki Avustralyalı Olivia Vinson, 24 saat içinde 7079 barfiks çekerek kadınlar kategorisinde Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı. Önceki rekoru neredeyse ikiye katlayan Vinson, fiziksel dayanıklılık konusundaki bu büyük başarısıyla dikkatleri üzerine çekti.

İlginç olan şu ki, bu fikir başlangıçta Olivia'nın eşi ve antrenörü tarafından ortaya atıldı. Fitness ile uğraşan kadın, başta böyle bir rekorun kırılabileceğine inanmayarak teklife gülüp geçmişti. Ancak zamanla bu hedefe ulaşma olasılığını ciddiyetle değerlendirmeye başladı.

Olivia, denemeye hazırlanmak için üç ay boyunca antrenman yaptı. Ancak rekor denemesi sırasında biseps tendonunu sakatladı ve barfiks çekmeye devam edemedi. Bu nedenle planını iptal etmek zorunda kaldı. Birkaç aylık iyileşme sürecinin ardından tekrar antrenmanlara dönerek hedefini gerçekleştirmeye karar verdi.

Vinson, Guinness yetkililerine şunları söyledi: «Kendim için daha büyük bir meydan okuma arıyordum. Eşim ve antrenörüm 24 saat boyunca barfiks çekmemi önerdi. Başta bunu duyduğumda gerçekten güldüm çünkü başarabileceğime inanmıyordum. O dönemdeki rekorun 4081 olduğunu gördüm ve yine bunun imkansız olduğunu düşündüm. Sonra biraz hesap kitap yapınca, belki başarabilirim sonucuna vardım.»

Sıradan bir insan için 24 saat içinde binlerce kez barfiks çekmek neredeyse imkansız görünüyor. Olivia ise bu sonucun çok daha üzerine çıktı. Önceki rekor 2021 yılında Polonyalı Paula Gorlo tarafından 4081 barfiks ile kırılmıştı.

Bu yılın 29-30 Mart tarihlerinde 34 yaşındaki Avustralyalı kadın, bu rekoru kırarak 24 saatte toplam 7079 barfiks çekmeyi başardı. Bu, dakikada ortalama beş barfiks anlamına geliyor.

Olivia, «Bu denemeye başladığımda, böyle bir sonuca ulaşabileceğime gerçekten inanmıyordum. Şimdi ise bu başarı, yapamayacağımı düşündüğüm her şeye dair bakış açımı yeniden gözden geçirmemi sağlıyor» dedi.

Onun bu başarısı, sadece fiziksel hazırlığın değil, aynı zamanda azim ve sabrın da önemini gösteriyor. Olivia Vinson'ın gelecekte tekrar Guinness Dünya Rekorları kitabına girmesi muhtemel görünüyor.

Olivia VinsonGuinness RekorlarıBarfiksFitnessDünya Rekoru
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Erceg, Temirov'un tehlikesini kabul etti: Planı maçı son rauntlara taşımakErceg, Temirov'un tehlikesini kabul etti: Planı maçı son rauntlara taşımak23 Temmuz 00:43«Ringde kedi gibi kaçtı»: Avustralyalı boksör Jalolov’a beklenmedik suçlama yöneltti«Ringde kedi gibi kaçtı»: Avustralyalı boksör Jalolov’a beklenmedik suçlama yöneltti12 Ağustos 20:10Sam Kerr ABD'ye Döndü: Avustralyalı Yıldız NWSL'de Tarihi Rekoru GeliştirdiSam Kerr ABD'ye Döndü: Avustralyalı Yıldız NWSL'de Tarihi Rekoru Geliştirdi26 Temmuz 18:54Las Vegas'ta sansasyon: Quillan Salkilld, Gamrot'u daha ilk rauntta boğdu!Las Vegas'ta sansasyon: Quillan Salkilld, Gamrot'u daha ilk rauntta boğdu!9 Ağustos 10:45Yevloyev, Volkanovski’ye karşı: UFC 333’ün ana maçı belli oluyor!Yevloyev, Volkanovski’ye karşı: UFC 333’ün ana maçı belli oluyor!8 Ağustos 23:36Whittaker, Guskov’u gözüne kestirdi: Yeni maç yakın mı?Whittaker, Guskov’u gözüne kestirdi: Yeni maç yakın mı?8 Ağustos 07:18
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi