Bogdan Guskov, eski UFC şampiyonu Robert Whittaker'ı yenme planı hakkında konuştu

Özbekistanlı tanınmış karma dövüş sanatları ustası Bogdan Guskov, kariyerinin en büyük ve en sorumluluk gerektiren sınavlarından birine resmen hazırlanıyor. Vatandaşımız, dünyanın en prestijli organizasyonu tarafından resmen duyurulan bir sonraki maçı hakkında ilk kez açıklamalarda bulunarak hayranlarına parlak ve şiddetli bir nakavt sözü verdi.

Guskov, yaklaşan maçta UFC'nin efsanevi yıldızlarından biri, eski şampiyon Robert Whittakerile karşı karşıya gelecek.

Sidney'deki ana gece: Tarih ve maçın statüsü

Bu önemli karşılaşma, uluslararası turnuvanın en önemli olaylarından biri olacak:

Zaman ve yer: Mücadele 7 Şubat 2027 Avustralya'nın Sidney şehrinde düzenlenecek olan «UFC Fight Night Sidney» turnuvasında gerçekleştirilecek;

Karttaki yeri: Guskov ve Whittaker arasındaki karşılaşma, turnuvanın co-main event , yani gecenin önemi açısından ikinci ana maçı statüsünde olacak;

Rakibin seviyesi: Avustralyalı 35 yaşındaki Robert Whittaker, orta sıklet eski UFC şampiyonudur ve kendi evinde oktagona çıkacak.

«İzlenebilir maçlarım için beni seviyorlar»: Guskov'un planı

Özbek sporcu, «Red Corner MMA» yayınına verdiği röportajda, yaklaşan rakibinin güçlü yönlerini kabul ederken temel hedefini açıkça belirtti:

Sadece erken zafer: «Elbette, izlenebilir bir maç sergilemeye çalışacağım. Hayranlar beni izlenebilir maçlarım için seviyor. Rakibimi nakavt etmeye çalışacağım», — dedi Guskov;

Oktagondaki anahtarlar: «Robert eski bir şampiyon! Zafer yolunda birkaç anahtar var, ancak hangisinin gerçekten işe yarayacağını oktagonda belirlemek gerekiyor», — diyerek sözlerini tamamladı Özbek sporcu.

Bogdan Guskov'un eski divizyon kralına karşı maçı, onun UFC sıralamasındaki yüksek yerlere tırmanması ve olası bir şampiyonluk yarışına katılması için en belirleyici mücadele olması bekleniyor.