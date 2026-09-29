Akbar Djuraev'den tarihi sonuç: altın madalya ve birçok yeni rekor

·10·Spor
Akbar Djuraev'den tarihi sonuç: altın madalya ve birçok yeni rekor

Özbek halterci Akbar Djuraev, Aichi-Nagoya 2026 Asya Oyunları'nda bir başka tarihi sonuca imza attı. Sporcumuz, iki kaldırışın toplamında 423 kilogramlık derecesiyle altın madalyayı kazandı.

Djuraev'in performansı sadece şampiyonlukla sınırlı kalmadı. Sporcumuz müsabaka boyunca dünya ve Asya rekorlarını kırarak, Aichi-Nagoya'dakikatılımını birçok üst düzey sonuçla tamamladı.

423 kilogram — şampiyonluk derecesi

Akbar Djuraev, halter müsabakalarında kendi sıkletinin en güçlü sporcusu olduğunu pratikte kanıtladı.

Sporcumuz koparma ve silkme kategorilerinde toplam 423 kilogram derece elde etti. Bu sonuç, ona kendi sıkletinde mutlak bir zafer kazandırdı.

Böylece Djuraev, Özbekistan delegasyonuna Aichi-Nagoya 2026 Asya Oyunları'nda bir altın madalya daha kazandırdı.

Ancak şampiyonluğun ötesinde, müsabakadaki en büyük başarısı kırdığı rekorlarla ilgiliydi.

Koparmada yeni dünya rekoru

Djuraev, koparma disiplininde 197 kilogram derece yaparak yeni bir dünya rekoru kırdı.

Bu rakam, sporcunun Aichi-Nagoya'daki performansının en parlak anlarından biri oldu.

197 kilogramlık sonuç, sadece şampiyonluk mücadelesinde önemli bir rol oynamakla kalmadı, aynı zamanda halterde yeni bir dünya rekoru olarak tarihe geçti.

Asya rekorları da yenilendi

Akbar Djuraev'in rekorları dünya derecesiyle sınırlı kalmadı.

Özbek şampiyon, koparma ve silkme programlarında Asya rekorlarını da kırmayı başardı.

Sonuç olarak Djuraev, Aichi-Nagoya 2026'daki katılımını aynı anda birkaç büyük başarıyla noktaladı:

  • Asya Oyunları altın madalyası;

  • iki kaldırış toplamında 423 kilogramlık derece;

  • koparmada 197 kilogramlık dünya rekoru;

  • koparma ve silkmede Asya rekorları.

Özbekistan delegasyonuna bir altın daha

Aichi-Nagoya'da Özbekistan sporcuları farklı branşlarda madalya mücadelesini sürdürüyor.

Akbar Djuraev'in altın madalyası, ülke delegasyonu için bir başka değerli ödül oldu. Ancak bu zaferin önemi sadece madalya ile ölçülemez.

Çünkü Djuraev, şampiyonluğunu dünya rekoru ve Asya rekorları ile taçlandırdı.

423 kilogram, altın madalya için yeterli bir sonuç. 197 kilogram ise dünya rekoruna dönüşen rakam.

Böylece Akbar Djuraev, Aichi-Nagoya 2026 Asya Oyunları'nda kendi sıkletinde rakipsiz olduğunu göstermekle kalmadı, aynı zamanda Özbek halter tarihine yeni bir parlak sayfa ekledi.

Altın madalya, dünya rekoru ve Asya rekorları; Akbar Djuraev'in Aichi-Nagoya'daki şampiyonluk gecesi bu üçlüyle tarihe geçecek.

Akbar DjuraevAichi-Nagoya 2026 Asya OyunlarıDünya RekoruKoparmaAsya Rekoru
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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