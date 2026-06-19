Tarihi sonuç: Curaçao milli takımı Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi!

2026 Dünya Kupası'nda sadece büyük skorlar ve ateşli mücadeleler değil, aynı zamanda futbol tarihini kökten değiştiren olaylar da yaşanıyor. Turnuvanın en beklenmedik ve ilgi çekici çaylaklarından biri olan Curaçao milli takımı resmen Guinness Rekorlar Kitabı'nda yerini aldı. Ada devletinin yerel futbol federasyonu basın servisinden yapılan açıklamada bu bilgi paylaşıldı.

Karayipler'i temsil eden bu küçük devlet, Dünya Kupaları tarihinde tamamen benzersiz ve tekrarlanamaz bir başarıya imza attı.

Nüfus açısından mutlak rekor: İzlanda tahttan indirildi

Curaçao milli takımının Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesinin nedeni, Dünya Kupası biletini alan ve turnuvada yer alan en düşük nüfuslu ülke olarak belirlenmiş olmasıdır.

Curaçao nüfusu: Atlantik Okyanusu'ndaki bu ada devletinde sadece 156.115 kişi yaşamaktadır.

Rekorun önemi: Bu, bugüne kadar düzenlenen tüm Dünya Kupaları'na katılan ülkeler arasındaki en düşük nüfus göstergesidir. Bu sonuçla Curaçao, daha önce (2018 Dünya Kupası'nda) yaklaşık 330 bin nüfusla rekor kıran İzlanda'yı belirgin bir farkla geride bıraktı.

Zorlu başlangıç ve önündeki önemli fırsat

"Mini Hollanda" olarak tanımlanan Curaçao milli takımı için 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maç oldukça zor geçti. Turnuvanın ana favorilerinden Almanya milli takımı onları 7-1 mağlup etti. Buna rağmen, küçük ada ülkesi temsilcileri için Dünya Kupası'nda gol atmak bile büyük bir bayrama dönüştü.

Şimdi Guinness rekor sahipleri, ikinci maçlarına hazırlanıyorlar.

Sıradaki maç duyurusu: Curaçao milli takımı, grup aşamasının 2. turu kapsamında Latin Amerika'nın zorlu temsilcisi Ecuador karşısında sahaya çıkacak. Karşılaşma Taşkent saatiyle 21 Haziran sabahı başlayacak.

Spor analistlerinin nihai sonucu: Nüfusu Taşkent'in küçük bir mahallesine bile yetmeyen Curaçao gibi bir ülkenin, dünyanın en seçkin 48 takımı arasına girip Dünya Kupası'nda top koşturması, futbolun ne kadar küresel ve mucizelerle dolu bir spor olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Almanya'dan ağır bir mağlubiyet almış olsalar da, çoktan ülke tarihlerine altın harflerle yazıldılar. Ecuador maçında onlardan yine mücadeleci bir oyun bekliyoruz!

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