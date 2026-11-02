Resmen açıklandı: Bogdan Guskov ile Robert Whittaker arasındaki maç ne zaman?

Dünyanın en prestijli karma dövüş sanatları organizasyonu UFC, Özbek sporcu Bogdan Guskov'un bir sonraki maçını resmen duyurdu. Ülkemizin temsilcisi, orta sıklet eski UFC dünya şampiyonu olan ünlü Avustralyalı yıldız Robert Whittaker ile karşı karşıya gelecek.

Bu kıran kırana geçecek mücadele, 6 Şubat 2027 tarihinde Avustralya'nın Sidney şehrinde düzenlenecek prestijli UFC Fight Night turnuvası kapsamında hafif ağır sıklette gerçekleştirilecek. Guskov, rakibine karşı onun kendi vatanında, yerel taraftarların baskısı altında dövüşecek.

Sıralamadaki yakın rekabet ve sıkletteki durum

Oktagona çıkacak her iki dövüşçünün organizasyondaki seviyesi, karşılaşmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor:

Sıralamadaki yerler: Bogdan Guskov şu anda UFC sıralamasında 10. sırada yer alırken, Whittaker hemen arkasında 11. sırada bulunuyor;

Galibiyetin değeri: Bu karşılaşmadaki galibiyet, Guskov için hafif ağır sıklet klasmanında ilk beşe girmek ve şampiyonluk kemerine yaklaşmak adına dev bir sıçrama tahtası görevi görecek.

Rakip kim? Robert Whittaker'ın kariyeri ve son maçları

Avustralyalı 35 yaşındaki eski dünya şampiyonu, oktagonda zengin bir tecrübeye sahip olup profesyonel kariyerinde 28 galibiyet ve 9 mağlubiyet kaydetmiştir:

Yeni sıklette başarılı başlangıç: Whittaker, hafif ağır sıkletteki ilk maçını bu yılın 12 Temmuz tarihinde Nikita Krylov'a karşı yapmış ve rakibini daha 1. rauntta nakavt ederek mağlup etmiştir;

Son sınavlar: Bu galibiyetten önce kariyerinde Reinier de Ridder ve Khamzat Chimaev'e karşı mağlubiyetler almıştı;

Mağlubiyet geçmişi: Kariyerindeki 9 mağlubiyetinden ikisini eski şampiyon Israel Adesanya'dan almıştır.

Bogdan Guskov için eski bir şampiyona karşı deplasmanda alınacak bir galibiyet, kariyerindeki en büyük başarılardan biri olabilir.