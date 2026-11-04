Robert Whittaker, hemşehrimiz Bogdan Guskov ile yapacağı maç hakkında konuştu

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Robert Whittaker, hemşehrimiz Bogdan Guskov ile yapacağı maç hakkında konuştu

UFC eski orta sıklet şampiyonu, ünlü Avustralyalı dövüşçü Robert Whittaker Özbekistan temsilcisi Bogdan Guskov ile yapacağı önemli karşılaşma öncesinde düşüncelerini paylaştı. Bu heyecan verici dövüş, 7 Şubat 2027 tarihinde Avustralya'nın Sidney şehrinde, UFC Fight Night 298 turnuvası kapsamında yarı ağır sıklet kategorisinde düzenlenecek.

Sidney'e 10 yıllık aradan sonra dönüş

Whittaker, memleketi Sidney'de 10 yılı aşkın süredir oktagona çıkmadığını özellikle belirtti. Şehirdeki son dövüşünün tam olarak orta sıklete geçtiği döneme denk geldiğini ifade etti:

«Turnuvada tüm arkadaşlarım, ailem ve hayranlarım olacak. Sizler için gerçek bir şov sergileyeceğim!»

Robert Whittaker

Neden Bogdan Guskov? Rakibe verilen değer

Avustralyalı eski şampiyon, organizatörlerin başlangıçta bu maç için birkaç aday daha değerlendirdiğini ancak çeşitli nedenlerle onların oktagona çıkmayı reddettiğini açıkladı. Sadece hemşehrimiz Bogdan Guskov, Sidney'e uçup eski şampiyonla karşılaşma teklifini tereddüt etmeden kabul etti.

Whittaker, kendi podcast'inde Guskov'un dövüş potansiyelini yüksek değerlendirerek onu güçlü bir nakavtçı olarak tanımladı:

«Guskov uzun boylu, uzun kollu ve yarı ağır sıklet için oldukça güçlü, sert yumruklara sahip tehlikeli bir rakip. Eğer bana isabetli bir vuruş yaparsa, bu çok acı verici olur. Ancak dövüş planım değişmiyor; vurmak ve darbe almamak.»

UFC Fight Night 298: Whittaker — Guskov maçı bilgileri

Göstergeler

Detaylar

Dövüşçüler

Robert Whittaker (Avustralya) vs Bogdan Guskov (Özbekistan)

Turnuva Adı

UFC Fight Night 298

Tarih

7 Şubat 2027

Mekan

Sidney, Avustralya

Sıklet

Yarı ağır sıklet (Light Heavyweight)

Statü

Eski şampiyon ile TOP-15 nakavtçısı arasındaki karşılaşma

Özbekistanlı sporcu için bu mücadele, sadece dünya sporunun en tanınmış isimlerinden birini yenmek değil, aynı zamanda UFC yarı ağır sıklet liderleri arasına sağlam bir şekilde girmek için büyük bir fırsat.

Sizce hemşehrimiz Bogdan Guskov, Sidney'de ev sahibi Robert Whittaker'ı güçlü nakavt yumruklarıyla durdurabilecek mi?

Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve tüm MMA severlere bu önemli maçın haberini hemen ulaştırın!

Robert WhittakerBogdan GuskovUFC Fight Night 298MMADövüş Sporları
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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