Michael Bisping'den Yan ve Dvalishvili arasındaki üçleme için sürpriz tahmin

·1·Spor
Michael Bisping'den Yan ve Dvalishvili arasındaki üçleme için sürpriz tahmin

UFC Onur Listesi üyesi ve eski şampiyon Michael Bisping UFC 333 turnuvası kapsamında gerçekleşecek en merak uyandırıcı dövüşlerden biri olan Petr Yan ile Merab Dvalishvili arasındaki horoz sıklet şampiyonluk mücadelesine ilişkin görüşlerini ve detaylı tahminini açıkladı.

Uzman; her iki sporcunun kendine has güçlü yönlerini, psikolojik durumlarını ve önceki karşılaşmalardaki taktiksel hamlelerini analiz ederek tercihini belirtti.

«İlk karşılaşma çok eskide kaldı, rövanşta ise Yan akıllıca dövüştü»

Bisping, dövüşçüler arasındaki geçmiş rekabetlerin evrimine özel bir parantez açtı:

  • İkinci maçtaki haklı zafer: «Geçen sefer Petr'in adil ve hak edilmiş bir galibiyet aldığına şahit olduk. Dövüş boyunca enerjisini idareli kullandı. Merab gibi durmaksızın bir yumruk yağmuru başlatmasa da, çok isabetli vuruşlar yaptı ve zemine daha fazla hakim oldu;

  • Ekonomik taktik: Yan çok fazla yere indirme (takedown) denemedi ancak hamleleri oldukça ekonomik ve her anında etkiliydi. O maçta galip gelmesinin sebebi de buydu;

  • İlk dövüşün geçmişi: Doğru, ilk karşılaşmada Merab üstün gelmişti ancak bu olay çok uzun zaman önce gerçekleşti» dedi Bisping.

Dvalishvili'nin «otopilot» durumu ve toparlanma süreci

Eski şampiyon, Gürcü kemer sahibinin son dönemdeki fiziksel ve zihinsel durumunu derinlemesine analiz etti:

  • Dört kez savunma ve yorgunluk: Merab, şampiyon olduktan sonra bir yıl içinde kemerini dört kez savundu. Bu kadar ağır bir takvim, sonuçlarından ziyade patlayıcı hızına, galibiyet açlığına ve içsel motivasyonuna ciddi bir darbe vurdu;

  • Yeni bir güçle dönüş: «Sanki otopilotta dövüşüyormuş izlenimi veriyordu. Şimdi ise Dvalishvili biraz dinlendi ve bu karşılaşmaya yeni bir güç ve toparlanmış bir iradeyle geliyor» diyor analist.

«Yan en iyi vurucu, Merab harika bir güreşçi»: Bisping'in nihai tercihi

Michael Bisping, dövüşün taktiksel çekişmesini yüksek değerlendirerek gelecekteki şampiyonun adını tahmin etti:

  • Stillerin savaşı: Petr Yan bu eşleşmedeki en yetenekli «striker» (isabetli ve güçlü vuruş ustası) iken, Merab eşsiz bir güreş okuluna ve sınırsız bir kardiyo (dayanıklılık) kapasitesine sahip;

  • Nihai hüküm: «Merab'a büyük saygı duyuyorum ve onu seviyorum ama yine de küçük bir farkla Petr Yan'ı önde görüyorum. Bence rövanştaki sonuç tekrar edecek. Sadece bu seferki dövüş çok daha yakın ve şiddetli geçecek, Merab ise eskisinden daha fazla başarılı yere indirme gerçekleştirecektir».

UFCPetr YanMerab DvalishviliMichael BispingMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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