Usman ve Umar Nurmagomedov ile eski UFC şampiyonu Merab Dvalishvili arasındaki gerginlik ve çatışma yeni bir boyuta taşındı. Abu Dabi'deki ünlü tartışma ve arbedeye değinen Gürcü dövüşçü, bu kardeşlerle bir daha asla el sıkışmayacağını kesin bir dille ifade etti.

«Onlar erkek değil ve Müslümanların kötü temsilcileri»

Merab Dvalishvili'nin ifadelerine göre, Umar ve Usman'ın yaptıkları ne sporcu etiğine ne de insanlığa sığar. Dvalishvili, onların davranışlarından duyduğu derin rahatsızlığı gizlemedi.

«Usman ve Umar erkek değil. Onlar Dağıstan'ın ve Müslümanların kötü temsilcileri. Diğer Dağıstanlılarla hiçbir zaman sorunum olmadı. Umar aşağılık biri. O bir erkek değil» dedi Dvalishvili.

Abu Dabi'deki saldırı ve hayal kırıklığı

Eski şampiyon, Usman'ın grubunun kendisine beklenmedik bir şekilde saldırıp yere düşürdüğünü belirtti. Dövüş dünyasında böyle bir tutumun kabul edilemez olduğunu söyleyen Merab, özellikle Umar'ın hareketlerinden büyük hayal kırıklığına uğradığını gizlemedi.