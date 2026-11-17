«Onlar erkek değil»: Merab Dvalishvili, kavgadan sonra Nurmagomedovları sert bir dille eleştirdi
Usman ve Umar Nurmagomedov ile eski UFC şampiyonu Merab Dvalishvili arasındaki gerginlik ve çatışma yeni bir boyuta taşındı. Abu Dabi'deki ünlü tartışma ve arbedeye değinen Gürcü dövüşçü, bu kardeşlerle bir daha asla el sıkışmayacağını kesin bir dille ifade etti.
«Onlar erkek değil ve Müslümanların kötü temsilcileri»
Merab Dvalishvili'nin ifadelerine göre, Umar ve Usman'ın yaptıkları ne sporcu etiğine ne de insanlığa sığar. Dvalishvili, onların davranışlarından duyduğu derin rahatsızlığı gizlemedi.
«Usman ve Umar erkek değil. Onlar Dağıstan'ın ve Müslümanların kötü temsilcileri. Diğer Dağıstanlılarla hiçbir zaman sorunum olmadı. Umar aşağılık biri. O bir erkek değil» dedi Dvalishvili.
Abu Dabi'deki saldırı ve hayal kırıklığı
Eski şampiyon, Usman'ın grubunun kendisine beklenmedik bir şekilde saldırıp yere düşürdüğünü belirtti. Dövüş dünyasında böyle bir tutumun kabul edilemez olduğunu söyleyen Merab, özellikle Umar'ın hareketlerinden büyük hayal kırıklığına uğradığını gizlemedi.
Tartışmanın tarafları
Dvalishvili'nin tutumu ve açıklaması
Umar ve Usman Nurmagomedovler
«Erkek değil», «aşağılık» olarak nitelendirildiler ve onlarla barışmayacağı açıklandı
Abu Dabi'deki çatışma
Grup halinde saldırdıkları ve sonradan dahil oldukları belirtildi
Diğer Dağıstanlı dövüşçüler
Onlarla hiçbir zaman sorun yaşamadığı ve ilişkilerinin iyi olduğu ifade edildi
«Usman'ın grubu bana saldırıp yere düşürdüğünde herhangi bir yaralanmam yoktu. Yaralar sonradan ortaya çıktı... Umar ise sonradan geldi. En çok ondan hayal kırıklığına uğradım. Eğer bu konuyu kapatmayı teklif ederlerse, onlarla el sıkışmam. Ben sadece gerçek erkeklerle el sıkışırım» diye ekledi Gürcü dövüşçü.
Sizce MMA dünyasındaki bu tür keskin çatışmalar, dövüşçülerin gelecekteki oktagon performanslarını veya genel ilişkilerini nasıl etkiler? Yorumlarınızı bekliyoruz!
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