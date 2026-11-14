Dana White, Usman Nurmagomedov ve Merab Dvalishvili kavgası hakkında ne dedi?

UFC başkanı Dana White, ünlü dövüşçüler Usman Nurmagomedov ve Merab Dvalishvili arasında yaşanan olay ve sonrasındaki tutuklamalar hakkında düşüncelerini açıkça dile getirdi. Ona göre, spor dışındaki bu tür anlaşmazlıklar hiçbir promosyona veya iş dünyasına fayda sağlamıyor.

«Bu olay herkesin itibarına zarar veriyor»

FightLuck hesabının X sosyal ağında paylaştığı bilgilere göre, Dana White yaşanan durumu açıkça üzücü ve nahoş bir olay olarak nitelendirdi.