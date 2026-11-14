Dana White, Usman Nurmagomedov ve Merab Dvalishvili kavgası hakkında ne dedi?

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Dana White, Usman Nurmagomedov ve Merab Dvalishvili kavgası hakkında ne dedi?

UFC başkanı Dana White, ünlü dövüşçüler Usman Nurmagomedov ve Merab Dvalishvili arasında yaşanan olay ve sonrasındaki tutuklamalar hakkında düşüncelerini açıkça dile getirdi. Ona göre, spor dışındaki bu tür anlaşmazlıklar hiçbir promosyona veya iş dünyasına fayda sağlamıyor.

«Bu olay herkesin itibarına zarar veriyor»

FightLuck hesabının X sosyal ağında paylaştığı bilgilere göre, Dana White yaşanan durumu açıkça üzücü ve nahoş bir olay olarak nitelendirdi.

«Böyle olaylar asla iş dünyasına fayda sağlamaz. Bu olaya karışan herkesin itibarına zarar verir. Bu üzücü bir durum. Şimdi hepsi Abu Dabi'deki hapishanede. Gelecekte bu olayın nasıl sonuçlanacağını göreceğiz» — dedi UFC başkanı.

Kavga ve sonuçları

Detaylar

Görüş bildiren kişi

Dana White (UFC başkanı)

Ana konu

Usman Nurmagomedov ve Merab Dvalishvili arasındaki kavga

Mevcut durum

Katılımcılar Abu Dabi'de tutuklandı

Resmi değerlendirme

İtibarı zedeleyen ve iş dünyasına zarar veren bir durum

Altı aylık tutuklama haberleri

Hatırlatmak gerekirse, dün Rus MMA dövüşçüsü Usman Nurmagomedov'un BAE'de altı ay hapis cezasına çarptırıldığına dair haberler yayılmıştı. Kolluk kuvvetleri ve yerel kurumlar tarafından yürütülen soruşturma devam ederken, UFC yönetiminin bu açıklaması kamuoyu ve hayranlar arasında büyük yankı uyandırıyor.

Bu durumun ileride nasıl bir seyir izleyeceği ve sporcuların geleceğinin ne olacağı herkesin odak noktasında.

Sizce Usman Nurmagomedov ve diğer katılımcıların etrafındaki bu tür hukuki sorunlar, onların profesyonel spordaki geleceklerini nasıl etkiler? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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