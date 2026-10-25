Petr Yan, Abu Dabi'de Merab Dvalishvili'yi mağlup ederek şampiyonluk kemerini korudu

·9·Spor
Petr Yan, Abu Dabi'de Merab Dvalishvili'yi mağlup ederek şampiyonluk kemerini korudu

BAE'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen prestijli UFC 333 turnuvasının co-main event (ikinci ana maç) karşılaşması herkesin dikkatini çekti.

Horoz sıklet kategorisinde mevcut UFC şampiyonu, Rus Petr Yan en büyük rakibi ve eski şampiyon Merab Dvalishviliile oktagonda karşı karşıya gelerek şampiyonluk kemerini başarıyla savundu.

Tarihi üçleme: Skor 2-1 oldu

İki yıldız arasındaki prensip çatışması uzun ve karmaşık bir geçmişe sahip:

  • İlk karşılaşma (Mart 2023): İlk maçta Gürcü Merab Dvalishvili, durdurulamaz takedown'lar ve yüksek kondisyonu sayesinde galip gelmişti;

  • Rövanş (Aralık 2025): İkinci maçta Petr Yan hatalarından ders çıkararak ikna edici bir rövanş almış ve kemeri geri kazanmıştı;

  • Karar maçı (UFC 333): Üçüncü ve belirleyici maçta Yan üstünlüğü ele aldı ve genel skoru 2:1 yaparak rekabete kesin bir nokta koydu.

Tamamlanan mücadele ve hakem kararı

Oktagonda gerçekleşen 5 rauntluk mücadele, tavizsiz bir tempo ve yüksek beceriyle geçti:

  • Dövüş stratejisi: Petr Yan mesafeyi koruyarak Dvalishvili'nin tehlikeli güreş hamlelerini savuşturdu ve ayakta attığı güçlü vuruş serileriyle inisiyatifi elinde tuttu;

  • Galibiyet: Maç planlanan tüm rauntlar boyunca sürdü ve sonunda hakemler oybirliğiyle Rus dövüşçünün galibiyetini tescil etti.

Bu zaferle Petr Yan, sıkletindeki mutlak liderliğini bir kez daha kanıtladı ve UFC tarihindeki en parlak şampiyonlardan biri olduğunu gösterdi.

UFC 333Petr YanMerab DvalishviliMMADövüş Sporları
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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