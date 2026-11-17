Merab Dvalishvili, Islam Makhachev'e görüşme teklif etti: Umar ve Usman'ı eleştirdi
Eski UFC şampiyonu Merab Dvalishvili, Umar ve Usman Nurmagomedovile yaşanan gerginlik üzerine Islam Makhachev ile şahsen görüşmeye hazır olduğunu belirtti. Gürcü dövüşçü, konuyu açıkça tartışmak için Islam'ın yanına gitmeye veya onu kabul etmeye hazır olduğunu söyledi. Ancak Nurmagomedovlarınson olaylardaki tutumlarını sert bir dille eleştirdi.
«İstersen yüz yüze konuşalım» — Merab'dan Islam'a teklif
Dvalishvili, Islam Makhachev ile buluşup yaşanan anlaşmazlığı sakin bir şekilde tartışmaya hazır olduğunu ifade etti. Dövüşçü, bunun için özel bir şart koşmadığını, görüşmenin her iki taraf için de uygun bir yerde yapılabileceğini vurguladı.
«Islam, eğer konuşmak istiyorsan yanıma gelebilirsin ya da ben senin yanına gelebilirim. Tüm kardeşlerinle buluşup her şeyi sakin bir şekilde tartışabiliriz.
Yüzde 100 haklıyım. Tam da bu yüzden Ahmad Gadjimagomedov ile el sıkıştık ve bu konuyu kapattık. Tartışmayı sürdürmenin hiçbir anlamı yoktu» dedi Merab.
Umar ve Usman'ın davranışlarını kınadı
Gürcü dövüşçü, Ahmad Gadjimagomedov ile yaşanan anlaşmazlığı karşılıklı konuşarak çözdüğünü belirtti. Ona göre, konu kapandıktan sonra tartışmayı devam ettirmeye gerek kalmamıştı.
Ancak Dvalishvili, Umar ve Usman Nurmagomedov'un bu durumdaki hareketlerinden memnun olmadığını gizlemedi.
«Fakat Umar ve Usman'ın bu durumda sergilediği tavır tamamen saçmaydı. Bu yüzden ikisi de saygımı kaybetti ve ikisi de korkak olduklarını gösterdi» diye ekledi.
Gerginlik devam edecek mi?
Merab'ın açıklamasından, Islam Makhachev ile doğrudan iletişim kurmaya karşı olmadığı anlaşılıyor. Aksine, tüm tarafların katılımıyla buluşup anlaşmazlığa açıklık getirmeyi teklif ediyor.
Ancak Umar ve Usman hakkındaki sert fikirleri, gerginliği canlı tutabilir. Şu an için Islam Makhachev'in bu teklife nasıl bir yanıt vereceği bilinmiyor.
Şimdi gözler Makhachev'in cevabına çevrildi: Merab'ın görüşme teklifini kabul edecek mi, yoksa tartışma sosyal medyadaki açıklamalarla mı sınırlı kalacak?
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