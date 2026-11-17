Eski UFC şampiyonu Merab Dvalishvili, Umar ve Usman Nurmagomedovile yaşanan gerginlik üzerine Islam Makhachev ile şahsen görüşmeye hazır olduğunu belirtti. Gürcü dövüşçü, konuyu açıkça tartışmak için Islam'ın yanına gitmeye veya onu kabul etmeye hazır olduğunu söyledi. Ancak Nurmagomedovlarınson olaylardaki tutumlarını sert bir dille eleştirdi.

«İstersen yüz yüze konuşalım» — Merab'dan Islam'a teklif

Dvalishvili, Islam Makhachev ile buluşup yaşanan anlaşmazlığı sakin bir şekilde tartışmaya hazır olduğunu ifade etti. Dövüşçü, bunun için özel bir şart koşmadığını, görüşmenin her iki taraf için de uygun bir yerde yapılabileceğini vurguladı.

«Islam, eğer konuşmak istiyorsan yanıma gelebilirsin ya da ben senin yanına gelebilirim. Tüm kardeşlerinle buluşup her şeyi sakin bir şekilde tartışabiliriz.