Dağıstan ve Gürcistan çatışması mı? Dvalishvili çimlerdeki olaya açıklık getirdi

Eski UFC şampiyonu, Gürcü Merab Dvalishvili serbest güreşte Avrupa şampiyonu ve dünya şampiyonası bronz madalya sahibi Rus Akhmed Gadjimagomedov ile yaz aylarında yaşanan meşhur olay hakkında ilk kez detaylı konuştu. Görünüşe göre, son dönemde ortaya çıkan tüm anlaşmazlıkların kökeni Gürcistan'daki o olaya dayanıyor.

Gürcistan'daki olaylar ve Gadjimagomedov ile yüzleşme

Chris Weidman ile yaptığı sohbette Dvalishvili, o an neler yaşandığını açıkça anlattı. Ona göre, Nurmagomedov ekibinin sonraki saldırılarının nedeni, yaz aylarında Gürcistan'da düzenlenen RAF turnuvası öncesinde Umar Nurmagomedov hakkında söylediği sert sözlerdi.