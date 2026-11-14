Dağıstan ve Gürcistan çatışması mı? Dvalishvili çimlerdeki olaya açıklık getirdi

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Dağıstan ve Gürcistan çatışması mı? Dvalishvili çimlerdeki olaya açıklık getirdi

Eski UFC şampiyonu, Gürcü Merab Dvalishvili serbest güreşte Avrupa şampiyonu ve dünya şampiyonası bronz madalya sahibi Rus Akhmed Gadjimagomedov ile yaz aylarında yaşanan meşhur olay hakkında ilk kez detaylı konuştu. Görünüşe göre, son dönemde ortaya çıkan tüm anlaşmazlıkların kökeni Gürcistan'daki o olaya dayanıyor.

Gürcistan'daki olaylar ve Gadjimagomedov ile yüzleşme

Chris Weidman ile yaptığı sohbette Dvalishvili, o an neler yaşandığını açıkça anlattı. Ona göre, Nurmagomedov ekibinin sonraki saldırılarının nedeni, yaz aylarında Gürcistan'da düzenlenen RAF turnuvası öncesinde Umar Nurmagomedov hakkında söylediği sert sözlerdi.

«Gürcistan'da beni kışkırttılar. O [Akhmed Gadjimagomedov] bana: “Ben buradayken Umar hakkında konuşma. Ben gittikten sonra onun hakkında konuşabilirsin” dedi. Bana Rusça bağırdı. Sonrasında provokasyona geldim ve her erkeğin yapabileceği şekilde tepki verdim», — dedi Dvalishvili.

Olay parametreleri

Detaylar

Ana katılımcılar

Merab Dvalishvili ve Akhmed Gadjimagomedov

Olay yeri

Gürcistan (RAF turnuvası öncesi)

Tartışmanın nedeni

Umar Nurmagomedov hakkındaki tartışmalı yorumlar

İlk çözüm

Taraflar el sıkışarak anlaşmazlığı kapattı

«Bu Dağıstan ve Gürcistan arasındaki bir çatışma değil»

Aynı zamanda Merab, o an durumu yumuşatmaya çalıştığını ve Gadjimagomedov ile barışçıl bir şekilde anlaştığını vurguladı:

«Ancak sonra Gürcistan'da olduğumuzu, tüm Gürcü arkadaşlarımın kavga etmek istediğini fark edince, bunun yapılmaması gerektiğini söyledim. Sonra ondan el sıkışmak isteyip istemediğini sordum. Kabul etti ve el sıkıştık. Bununla her şey bitti».

Dvalishvili ayrıca, sporcular arasındaki bu tür anlaşmazlıkların uluslararası veya devletler arası bir çatışmaya dönüştürülmemesi gerektiğini özellikle belirtti: «Dağıstan'ı, özellikle de çalışkan insanlarını seviyorum. Bu Dağıstan ve Gürcistan arasındaki bir çatışma değil. Bu sadece sporcu dövüşçüler arasında yaşanan bir olaydı».

Sizce sporcuların halka açık yerlerdeki bu tür anlaşmazlıklarının daha büyük kavgalara dönüşmesini önlemek için ne yapılmalı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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