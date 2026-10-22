UFC 333 öncesi büyük açıklama: Petr Yan ve Merab Dvalishvili dövüşünde kim üstün?

·3·Spor
UFC 333 öncesi büyük açıklama: Petr Yan ve Merab Dvalishvili dövüşünde kim üstün?

Karma dövüş sanatları (MMA) dünyasında yılın en çok beklenen karşılaşmalarından biri yaklaşıyor. Eski UFC şampiyonu T.J. Dillashaw Rus eski kemer sahibi Petr Yan ve mevcut Gürcü yıldız Merab Dvalishvili arasındaki üçleme yani üçüncü dövüş hakkındaki görüşlerini ve beklentilerini paylaştı.

Amerikalı eski şampiyona göre, ikinci karşılaşmada Petr Yan, rakibinin bitmek bilmeyen baskısına ve kendine has stiline karşı ideal "anahtarı" bulmayı başardı.

«Yan'ın takedown savunması Merab'ı yoracak»

T.J. Dillashaw, rövanş maçında Rus dövüşçünün sergilediği savunma taktiğine yüksek not verdi:

  • Savunmada üstünlük: Dillashaw, ikinci maçta Yan'ın Merab'ın ana silahı olan takedown'lara karşı mükemmel bir çözüm bulduğunu ve bu savunma hamlelerinin Amerikalıyı etkilediğini vurguladı;

  • Enerji kaybı riski: Eğer Dvalishvili rakibini yere indiremezse, başarısız girişimler ve karşılanan saldırılar kendisinin daha fazla fiziksel güç kaybetmesine neden olacaktır.

Taktik nasıl olmalı? Gövdeye darbeler — belirleyici faktör

Dillashaw'a göre dövüşün kaderini yine yakın mesafe ve vücuda atılan darbeler belirleyecek:

  • Yan'ın zafer anahtarı: Petr taktiğini asla değiştirmemeli; gövdeye darbeler vurmaya, isabetli jab'ler ve sol tekme atmaya devam etmeli, ayrıca takedown'lardan güvenli bir şekilde kaçmalıdır;

  • Merab'ın olası hamleleri: Dvalishvili yine de ayaklara dalmaya çalışacaktır. Bu nedenle Yan, vücuda çalışmaya daha fazla odaklanmalıdır. Aynı zamanda Merab'ın da kendi adına vuruş kombinasyonlarını artırması gerekecek.

Dillashaw'ın nihai tahmini: Petr Yan'ın zaferi

Amerikalı analist, bu zorlu ve gergin geçecek mücadelede Petr Yan'ın kazanacağını tahmin etti. Ona göre son başarı, Rus dövüşçüye büyük bir zihinsel güven verdi ve Merab'ın meşhur dayanıklılığına nasıl karşı koyacağını tam olarak anladı. Ancak Dillashaw, Merab Dvalishvili'nin asla kolay kolay pes etmeyen bir karaktere sahip olduğunu da hatırlattı.

Dövüş ne zaman ve nerede gerçekleşecek?

  • Turnuva: «UFC 333»;

  • Tarih: 24 Ekim;

  • Yer: Abu Dabi (BAE).

Petr YanMerab DvalishviliUFC 333T.J. DillashawMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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