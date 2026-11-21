Eski UFC şampiyonu Merab Dvalishvili Usman Nurmagomedov ile ilgili yaşanan olay hakkında ilk kez daha detaylı açıklamalarda bulundu. Gürcü dövüşçü, rakibinin vuruşunu neredeyse hiç hissetmediğini belirterek, 10 puanlık sistemde ona sadece 1 puan verdi.

MMA dünyasında tartışmalara yol açan Merab Dvalishvili ve Usman Nurmagomedov arasındaki gerginlik yeniden gündeme geldi. Bu kez Gürcü dövüşçü, olayla ilgili izlenimlerini paylaşarak Usman'ın vuruşunun kendisi üzerinde ciddi bir etkisi olmadığını vurguladı.

Dvalishvili, bu konuyu "Power Slap" turnuvasının canlı yayınında blogger Nina Drama'nın sorusunu yanıtlarken, olay anındaki durumu kendi bakış açısından anlattı.

«Bana vurmadı bile»

Nina Drama, Merab'dan Usman Nurmagomedov'un attığı tokadı 10 puanlık sistemde değerlendirmesini istedi. Dvalishvili ise cevabında vuruşu neredeyse hiç hissetmediğini belirtti.

«Dürüst olmak gerekirse hiçbir şey hissetmedim. Bana vurmadı bile. Sadece bacaklarımdan tutmaya çalıştı. Çok kalabalıklardı, ben ise ellerimi sallayarak hepsine yetişmeye çalışıyordum» dedi Gürcü dövüşçü.

Olay sırasında diğer katılımcıların da müdahil olduğunu söyledi. Dvalishvili, Ulanbekov'a doğru koştuğu anlardaki hareketlerini de hatırlattı.