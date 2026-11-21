Merab Dvalishvili, Usman Nurmagomedov'un vuruşunu değerlendirdi: "10 üzerinden 1"
Eski UFC şampiyonu Merab Dvalishvili Usman Nurmagomedov ile ilgili yaşanan olay hakkında ilk kez daha detaylı açıklamalarda bulundu. Gürcü dövüşçü, rakibinin vuruşunu neredeyse hiç hissetmediğini belirterek, 10 puanlık sistemde ona sadece 1 puan verdi.
MMA dünyasında tartışmalara yol açan Merab Dvalishvili ve Usman Nurmagomedov arasındaki gerginlik yeniden gündeme geldi. Bu kez Gürcü dövüşçü, olayla ilgili izlenimlerini paylaşarak Usman'ın vuruşunun kendisi üzerinde ciddi bir etkisi olmadığını vurguladı.
Dvalishvili, bu konuyu "Power Slap" turnuvasının canlı yayınında blogger Nina Drama'nın sorusunu yanıtlarken, olay anındaki durumu kendi bakış açısından anlattı.
«Bana vurmadı bile»
Nina Drama, Merab'dan Usman Nurmagomedov'un attığı tokadı 10 puanlık sistemde değerlendirmesini istedi. Dvalishvili ise cevabında vuruşu neredeyse hiç hissetmediğini belirtti.
«Dürüst olmak gerekirse hiçbir şey hissetmedim. Bana vurmadı bile. Sadece bacaklarımdan tutmaya çalıştı. Çok kalabalıklardı, ben ise ellerimi sallayarak hepsine yetişmeye çalışıyordum» dedi Gürcü dövüşçü.
Olay sırasında diğer katılımcıların da müdahil olduğunu söyledi. Dvalishvili, Ulanbekov'a doğru koştuğu anlardaki hareketlerini de hatırlattı.
«Daha sonra Ulanbekov'a doğru koştuğumda, çok korktuğunu gördüm. O da bana vurmak yerine bacaklarımdan tutmaya çalıştı» diye ekledi Merab.
«Videoya girmeyen kısımda tekme attılar»
Dvalishvili, olayın videoya yansımayan kısmından da bahsetti. Katılımcıların yere düşürüldükten sonra tekme attıkları durumların yaşandığını iddia etti.
Ancak Gürcü dövüşçü, ayaktayken kendisine atılan vuruşları ciddiye almadığını söyledi.
«Bizi yere düşürdükten sonra, videoda görünmeyen kısımda tekme attılar, o zaman kendilerini kahraman gibi gösterdiler. Ancak ayaktayken vuruşlarını hiç hissetmedim. Kız gibi vurdular» dedi.
Usman'ın vuruşuna sadece 1 puan
Sohbetin en dikkat çekici noktası ise Dvalishvili'nin Usman Nurmagomedov'un vuruşuna verdiği puan oldu.
«Bu yüzden soruna cevap vermem gerekirse, Usman'ın vuruşuna 10 üzerinden 1 puan veriyorum» diye yanıtladı Merab.
Elbette bu, Dvalishvili'nin olay hakkındaki kişisel beyanı ve kendi bakış açısına göre yaptığı değerlendirmedir. Sözleri, Usman Nurmagomedov'un vuruşunun gerçek gücünü bağımsız olarak doğrulamamaktadır.
Yine de eski UFC şampiyonunun bu sözleri, iki dövüşçü etrafındaki tartışmaları daha da alevlendirebilir. Özellikle Merab'ın rakibinin vuruşunu 10 üzerinden sadece 1 puanla değerlendirmesi MMA hayranlarının dikkatini çekti.
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