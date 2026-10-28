Merab Dvalishvili, Pyotr Yan mağlubiyetinin ardından hayranlarına seslendi

UFC eski horoz sıklet şampiyonu, 35 yaşındaki Gürcü dövüşçü Merab Dvalishvili 24 Ekim'de Abu Dabi'de gerçekleşen üçleme maçında ezeli Rus rakibi Pyotr Yankarşısında aldığı mağlubiyetten sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.

Bu müsabakadaki mağlubiyet, Merab'ın şampiyonluk kemerini geri almasına izin vermedi. Buna rağmen eski şampiyon pes etmeyerek; ekibine, yakınlarına ve milyonlarca hayranına teşekkürlerini iletti ve yakında çok daha güçlü bir şekilde geri döneceğini duyurdu.

«Çabalarımız boşa gitmedi»: Mesajın ana noktaları

Dvalishvili, sosyal medya hesapları üzerinden kendisini destekleyen herkese duygularını şu sözlerle ifade etti:

Şükran ve inanç: «Öncelikle, Tanrı'ya verdiği nimetler için şükretmek istiyorum ve minnettarım», diyerek sözlerine başladı dövüşçü;

Takım arkadaşlarına teşekkür: Merab, köşesindeki antrenörlerine, ayrıca onu sürekli gelişmeye teşvik eden Las Vegas ve New York'taki antrenman partnerlerine ve Long Island'daki dostlarına sonsuz sadakatleri için teşekkür etti;

Hayranların desteği: Sporcu, ailesinden ve hayranlarından gelen sıcak mesajların kendisine güç verdiğini özellikle belirtti: «Desteğiniz ve sevginiz benim için en önemli şey. En sevdiğim işi yapmak için oktagona dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum».

Yan ve Dvalishvili rekabeti: Tarihi üçlemenin kronolojisi

İki elit dövüşçü arasındaki rekabet, UFC tarihindeki en şiddetli çekişmelerden birine dönüştü:

Mart 2023 (ilk karşılaşma): Dvalishvili o dönemde meşhur yüksek temposu ve takedown'larıyla Pyotr Yan'ı net bir şekilde mağlup ederek kariyerinin zirvesine doğru ilerlemişti;

Geçen yılın Aralık ayı (rövanş): İkinci karşılaşmada Pyotr Yan harika bir taktik uygulayarak Merab'dan şampiyonluk kemerini aldı;

Abu Dabi'deki belirleyici maç: 24 Ekim'de gerçekleşen üçüncü maç da beş raunt sürdü ve eşsiz bir mücadele olarak tekrar «Gecenin Dövüşü» (Fight of the Night) bonusuna layık görüldü;

Hızlı dönüş sözü: Dvalishvili üçüncü maçın teknik detaylarına girmedi ancak kendini çok iyi hissettiğini ve «Bu makine asla bozulmaz» sloganıyla oktagona geri döneceğini vurguladı.

Artık horoz sıklette kemer mücadelesi yeni bir aşamaya giriyor; Merab Dvalishvili ise mağlubiyete rağmen klasmanın en tehlikeli ve izlenmesi en keyifli yıldızlarından biri olmaya devam ediyor.