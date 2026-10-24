Beklenmedik sansasyon: Aston Villa, Birmingham'da Manchester City'yi devirdi

·71·Spor
Beklenmedik sansasyon: Aston Villa, Birmingham'da Manchester City'yi devirdi

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında haftanın en çekişmeli ve ses getiren maçlarından biri oynandı. Birmingham'ın Aston Villa kulübü kendi sahasında ligin devlerinden Manchester Cityile karşılaştı ve beklenmedik bir şekilde 2:1 skorla galip geldi.

Özbekistan milli takımının savunma oyuncusu Abdukodir Khusanov Manchester ekibinin ilk 11'inde sahaya çıktı ve 90 dakika boyunca savunmanın merkezinde görev yaptı.

Jackson'dan duble ve Haaland'ın hızlı cevabı

Villa Park stadındaki mücadele, ilk dakikalardan itibaren yüksek tempo ve şiddetli ataklarla başladı:

  • Erken gol: Ev sahibi ekip, maçın 6. dakikasında skoru açmayı başardı; Nicolas Jackson rakip savunmadaki boşluğu iyi değerlendirerek topu ağlara gönderdi (1:0);

  • Haaland dengeyi getirdi: İkinci yarının başında konuk ekip baskısını artırdı ve 52. dakikada Norveçli golcü Erling Haaland skoru 1:1'e getiren golü kaydetti;

  • Galibiyet golü: Ancak sadece sekiz dakika sonra, 60. dakikada yine Nicolas Jackson sahneye çıktı ve Birmingham ekibine 3 puanı getiren galibiyet golünü attı.

Savunmanın merkezinde Abdukodir Khusanov

Özbekistanlı genç yetenek Abdukodir Khusanov, bir kez daha Manchester Citysavunmasının kilit oyuncusu olarak güveni boşa çıkarmamaya çalıştı. Maç boyunca rakibin birçok tehlikeli atağını savuşturmasına rağmen, 'City' deplasmandan puansız dönmek zorunda kaldı.

Maç raporu:

İngiltere Premier Lig, 8. Hafta

Aston Villa — Manchester City2:1

  • Goller: Jackson 6, 60 — Haaland 52.

  • Aston Villa: Suzuki, Maatsen, Torres, Cash (55), Lindelöf, McGinn (Buendia, 66), Manzambi (Barkley, 66), Edwards (Mbae, 59), Kamara, Gomes (Goretzka, 82), Jackson (Majo, 82).

  • Manchester City: Donnarumma, Guehi (Lewis, 46), Dias, Khusanov, Gvardiol, Cherki (Foden, 46), Ndiaye (McAdoo, 69), Fernandes, Doku, Anderson (74), Haaland.

Premier LeagueAston VillaManchester CityFutbolİngiltere
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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