İngiltere Premier Ligi'nin 8. haftasında haftanın en çekişmeli ve ses getiren maçlarından biri oynandı. Birmingham'ın Aston Villa kulübü, kendi sahasında dev ekiplerden biri olan Manchester City'yi konuk etti ve beklenmedik bir şekilde 2:1 skorla galip geldi.

Özbekistan milli takımının savunma oyuncusu Abdukodir Khusanov Manchester ekibinin ilk 11'inde sahaya çıktı ve 90 dakika boyunca savunmanın merkezinde görev yaptı.

Jackson'dan duble ve Haaland'ın hızlı cevabı

Villa Park stadyumundaki karşılaşma, ilk dakikalardan itibaren yüksek tempo ve şiddetli ataklarla başladı:

Hızlı gol: Ev sahibi ekip, maçın henüz 6. dakikasında skoru açmayı başardı; Nicolas Jackson rakip savunmadaki boşluğu iyi değerlendirerek topu ağlara gönderdi (1:0);

Haaland dengeyi sağladı: İkinci yarının başında konuk ekip baskıyı artırdı ve 52. dakikada Norveçli golcü Erling Haaland skoru 1:1'e getiren golü kaydetti;

Galibiyet golü: Ancak sadece sekiz dakika sonra, 60. dakikada yine Nicolas Jackson sahneye çıktı ve ikinci golünü atarak Birmingham ekibine 3 puanı getiren galibiyetin mimarı oldu.

Abdukodir Khusanov savunmanın merkezinde

Özbekistanlı genç yetenek Abdukodir Khusanov, bir kez daha Manchester City'nin savunma kurgusunun ana oyuncusu olarak güveni boşa çıkarmamaya çalıştı. Maç boyunca rakibin birçok tehlikeli atağını savuşturmasına rağmen, "Vatandaşlar" sahadan puansız ayrılmak zorunda kaldı.

Maç raporu:

İngiltere Premier Ligi. 8. Hafta

Aston Villa— Manchester City 2:1