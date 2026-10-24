Jaime Munguia'dan Açık Açıklama: Bektemir Melikuziev ile Maç Ne Zaman?

Süper orta sıklet WBA kemerinin sahibi, Meksikalı boksör Jaime Munguia Özbekistanlı aday Bektemir Melikuzievile yapılacak zorunlu unvan koruma maçı hakkında önemli bir açıklama yaptı.

Munguia, ünlü The Ring dergisine verdiği röportajda, 31 Ekim'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşecek karşılaşmanın ardından Melikuziev ile ringe çıkmaya tamamen hazır olduğunu ve bu maçın 2027 yılının ilk yarısında organize edileceğini belirtti.

«Hazırlık planını tamamen değiştirmek gerekiyor»: Melikuziev ile maç neden gecikiyor?

Dünya Boks Birliği (WBA) tarafından Jaime'ye, Özbekistanlı «Bek Bully» lakaplı nakavtçı Bektemir Melikuzievile zorunlu koruma maçı belirlenmesi, şampiyon için beklenmedik bir haber oldu:

Beklenmedik emir: Munguia zaten Riyad'daki turnuvaya uzun süredir hazırlandığı için organizasyonun kararı planlarına uymadı;

Özgün rakip: Meksikalı boksör, Bektemir Melikuziev'in güçlü yumrukları ve alışılmadık stili nedeniyle ona karşı antrenman kampı ve taktiğin tamamen yeniden kurulması gerektiğini vurguladı;

Net tarih: Bu nedenle Munguia, ringe çıkmaktan kaçınmadığını ancak Melikuziev ile koruma maçını 2027'nin ilk altı ayında gerçekleştirmeyi planladığını doğruladı.

Riyad'daki sınav ve Canelo—Mbilli maçı tahmini

Bektemir ile maçtan önce Munguia'yı 31 Ekim'de bir başka önemli sınav bekliyor:

Nikita Zon ile maç: Jaime, Riyad'da Alman Nikita Zon ile ringe çıkacak ve rakibini erken bitirmek istiyor: «Bu harika bir maç olacak ve kesinlikle nakavt gerçekleşecek», dedi şampiyon;

Canelo'nun zaferine inanç: Boks gecesinin ana maçında Meksikalı süperstar Saul «Canelo» Alvarez ve WBC şampiyonu Christian Mbilli karşı karşıya gelecek. Munguia, bu maçta vatandaşı Canelo'nun erken bir nakavtla galip geleceğini tahmin etti.

Özbekistanlı boksseverler için artık temel merak konusu, 31 Ekim'deki maçlardan sonra Bektemir Melikuziev ile Jaime Munguia arasındaki şampiyonluk karşılaşmasının resmi yeri ve kesin tarihinin açıklanması olacak.