Alvarez ve Munguia rakiplerini mağlup etti: Riyad'daki ses getiren maçların detayları

·3·Spor
Alvarez ve Munguia rakiplerini mağlup etti: Riyad'daki ses getiren maçların detayları

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, bir kez daha dünya boks dünyasının merkezi haline geldi. Çok sayıda hayranın gözünü diktiği büyük profesyonel boks gecesinde, eski mutlak dünya şampiyonu Saul «Canelo» Alvarez ve WBA kemeri sahibi Jaime Munguia, önemli maçlarını kazanarak güven verici galibiyetler elde ettiler.

Bu gecedeki sonuçlar, özellikle Özbek boksseverler için büyük önem taşıyor, çünkü co-main event maçının sonucu doğrudan vatandaşımız Bektemir Melikuziev'in geleceği ile ilgiliydi.

Canelo'dan ustalık dersi: Mbilli ile 12 rauntluk karşılaşma

Gecenin ana maçında eski mutlak dünya şampiyonu Saul Alvarez, süper orta sıklet şampiyonu Christian Mbilli'ye karşı ringe çıktı:

  • Şiddetli direniş: Henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Mbilli, Canelo'ya ciddi bir direnç göstermeye çalıştı ancak tecrübe ve isabetli yumruklar son sözü söyledi;

  • Hakemlerin oybirliğiyle aldığı karar: Tam 12 raunt süren karşılaşmanın sonunda yan hakemler 115-112, 116-111 ve 117-110 puanlarla galibiyeti Saul Alvarez'e verdi.

Munguia kemerini korudu: Sıra Bektemir'de!

Organizasyonun ikinci ana maçında (Co-main event) Meksikalı Jaime Munguia, Nikita Zon ile karşılaştı:

  • Güvenli savunma: Munguia bu maçta üstünlüğünü ortaya koyarak hakemlerin oybirliğiyle verdiği puanlarla (116-112, 117-111, 117-111) zafere ulaştı ve WBA kemerini korudu;

  • Melikuziev ile karşılaşma kaçınılmaz mı?: Daha önce varılan resmi anlaşma ve yazılı taahhüde göre, Munguia — Zon maçının galibinin bir sonraki maçını WBA zorunlu adayı Bektemir Melikuzievile yapması kararlaştırılmıştı. Dolayısıyla, bir sonraki adayın bizzat Özbek boksör olması bekleniyor.

Maçların resmi skorları:

  • Saul «Canelo» Alvarez — Christian Mbilli: Puanla galibiyet (115-112, 116-111, 117-110);

  • Jaime Munguia — Nikita Zon: Puanla galibiyet (116-112, 117-111, 117-111) — WBA kemeri başarıyla korundu.

Riyad'daki galibiyetlerin ardından, süper orta sıklette büyük şampiyonluk maçları daha da kızışıyor.

Saul AlvarezBektemir MelikuzievJaime MunguiaWBABoks
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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