Bektemir Meliqo‘ziyev şampiyonluk maçından çıkarıldı, Munguia'ya kolay rakip bulundu

·11·Spor
Bektemir Meliqo‘ziyev şampiyonluk maçından çıkarıldı, Munguia'ya kolay rakip bulundu

Profesyonel boksun süper orta sıkletinde beklenmedik ve oldukça tartışmalı bir karar alındı. WBA sıralamasında 1 numaralı resmi zorunlu aday olan boksörümüz Bektemir Meliqo‘ziyev mevcut dünya şampiyonu Jaime Munguia'ya karşı yapılacak unvan maçından resmen mahrum bırakıldı.

DAZN Boxing tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Meksikalı şampiyon Özbek boksörle zorunlu unvan koruma maçına çıkmak yerine, kemerini tamamen farklı bir rakibe karşı isteğe bağlı koruma hakkı kazandı.

Riyad'da büyük kart: Canelo ve Munguia'nın yeni rakibi

Suudi Arabistan'da planlanan bir sonraki büyük boks gecesinin kadrosu açıklandı:

  • 31 Ekim'deki süper şov: Riyadh Season organizatörleri, Riyad şehrinde düzenlenecek turnuvanın tam kartını sundu;

  • Ana karşılaşma: Gecenin ana maçında eski mutlak şampiyon Saul «Canelo» Alvarez, yenilgisiz ilerleyen Christian Mbilli'ye karşı WBC kemeri için ringe çıkacak;

  • Munguia'nın kolay tercihi: Gecenin alt kartında Jaime Munguia, WBA şampiyonluk unvanını isteğe bağlı olarak koruyacak. Rakibi olarak sıralamada sadece 9. sırada bulunan Rus boksör Nikita Zonya seçildi.

Süre ve yönetmelik ihlal edildi: 21 Ekim neden beklenmedi?

WBA organizasyonunun kendi aldığı karara aykırı hareket etmesi, boks camiasında ciddi şüpheler uyandırdı:

  • Bir yıllık adaylık statüsü: Bektemir Meliqo‘ziyev, bir yıldan fazla süredir sıralamada 1 numarayı koruyarak şampiyonluk maçını dürüstçe bekliyordu;

  • İhlal edilen son tarih: Eylül ayında organizasyon zorunlu maç için talimat vererek taraflara müzakereleri tamamlamaları için 21 Ekim'e kadar resmi bir süre tanımıştı;

  • Beklenmedik dönüş: Belirlenen sürenin bitimine yaklaşık iki hafta kalmasına rağmen, federasyon şampiyonun sıralamanın alt kısımlarından bir boksörle maç yapmasına izin verdi.

Reddedilen paralar, ücretsiz maç ve Taşkent çağrısı

Müzakereler sırasında Munguia ekibi, Bektemir ile karşılaşmaktan kaçınmak için her yolu denedi:

  • «Step-aside» hilesi: Meksikalılar, Meliqo‘ziyev'e adaylık sırasını geçici olarak boşaltması ve beklemesi için özel bir tazminat teklif etti;

  • Yiğitçe duruş: Boksörümüz parayı kesin bir dille reddederek: «Spor kurallarına saygı duyulmalı, ben kemer için gerekirse ücretsiz (ücret almadan) ve testler olmadan bile dövüşmeye hazırım», diyerek açıkça belirtti;

  • Finansal teklif: Bektemir, eğer sorun ücret ise maçı Özbekistan'da düzenlemeyi ve Munguia'ya ek ödeme yapmayı teklif etti, ancak şampiyon bu çağrıları tamamen cevapsız bıraktı.

Birçok bağımsız spor uzmanı, Meksikalı boksörün Bektemir Meliqo‘ziyev'in yıkıcı yumruklarından korktuğunu ve kemerini korumak amacıyla Suudi organizatörlerin desteğiyle bu zorlu karşılaşmadan kaçındığını vurguluyor. WBA organizasyonunun zorunlu adayın haklarını açıkça ihlal etmesi ise uluslararası boks kuruluşlarındaki şeffaflık konusunu bir kez daha tartışmaya açtı.

Bektemir Meliqo‘ziyevJaime MunguiaWBARiyadBoks
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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