WBA kemerine bir adım: Özbek "Buldozer" bir sonraki nakavtını kutladı (video)
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen prestijli «MUKA Boxing» (Fury by the Sea) turnuvasının ana maçında, Özbekistanlı ünlü boksör Bektemir Meliqo‘ziyev bir sonraki parlak zaferini kutladı.
Süper orta sıklette mücadele eden vatandaşımız, Tacikistanlı tecrübeli boksör Karomatullo Sharipov ile ringe çıktı ve maçın kaderini ikinci rauntta erken bir şekilde belirledi.
Hızlı baskı ve 2. rauntta erken nakavt
Nikki Beach alanında açık havada düzenlenen maçta Meliqo‘ziyev, ilk saniyelerden itibaren inisiyatifi tamamen eline aldı:
İlk raunttaki baskı: Bektemir, alışılagelmiş agresif ve güçlü yumruk serileriyle rakibini savunmaya zorladı, mesafeyi kapattı ve sert vuruşlar yaptı;
Belirleyici nakavt: İkinci rauntta Özbek boksörün art arda gelen ağır saldırılarından sonra Karomatullo Sharipov darbeleri karşılayamadı ve hakem maçı durdurarak net bir nakavt kararı verdi.
Maç detayları ve boksör istatistikleri
Göstergeler
Detay
Turnuva
MUKA Boxing (Fury by the Sea)
Tarih
6 Kasım 2026
Yer
Dubai, BAE (Nikki Beach alanı)
Maç sonucu
2. raunt (erken nakavt)
Bektemir Meliqo‘ziyev rekoru
18 galibiyet, 1 mağlubiyet (12 nakavt)
Karomatullo Sharipov rekoru
4 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik
Sıradaki hedef — WBA kemeri ve Jaime Munguia
Bu zafer, vatandaşımız için şampiyonluk kemerine giden büyük kapıları aralıyor:
Zorunlu aday statüsü: Bektemir Meliqo‘ziyev şu anda süper orta sıklet WBA (Dünya Boks Birliği) sıralamasında organizasyonun zorunlu adayıdır;
Jaime Munguia ile şampiyonluk maçı: Bektemir'in bir sonraki mücadelesinin, bu sıkletteki mevcut WBA dünya şampiyonu, Meksikalı ünlü süper yıldız Jaime Munguia'ya karşı yapılması bekleniyor. Bu karşılaşma, Özbek boks tarihindeki en büyük şampiyonluk maçlarından biri olabilir.
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