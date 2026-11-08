WBA kemerine bir adım: Özbek "Buldozer" bir sonraki nakavtını kutladı (video)

Jaime Munguia ile şampiyonluk maçı: Bektemir'in bir sonraki mücadelesinin, bu sıkletteki mevcut WBA dünya şampiyonu, Meksikalı ünlü süper yıldız Jaime Munguia'ya karşı yapılması bekleniyor. Bu karşılaşma, Özbek boks tarihindeki en büyük şampiyonluk maçlarından biri olabilir.