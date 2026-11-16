Bektemir Meliqo‘ziyev şampiyonluk maçına yaklaşıyor: WBA resmi talimatı verdi
Profesyonel boks dünyasında vatandaşımızın yer alacağı bir sonraki ses getirecek maç hakkında önemli bir gelişme duyuruldu. Meksika'nın saygın Izquierdazo yayını, WBA Başkanı Gilberto Mendoza'ya dayandırdığı haberinde, Dünya Boks Birliği'nin (WBA) süper orta sıklette şampiyonluk maçı yapılması için resmi talimat verdiğini bildirdi.
30 günlük süre ve ihale riski
Kaynağın belirttiğine göre, mevcut dünya şampiyonu Meksikalı Jaime Munguia ve zorunlu aday olarak gösterilen vatandaşımız Bektemir Meliqo‘ziyev'in ekiplerine karşılıklı anlaşmaya varmaları için 13 Aralık'a kadar yaklaşık 30 günlük bir süre tanındı.
Eğer taraflar belirlenen süre içinde sözleşme şartları konusunda uzlaşamazsa, maçın yayın ve organizasyon hakları açık artırmaya (ihale) çıkarılabilir. Bu durumda ödül dağılımının 60/40 oranında gerçekleştirilmesi belirlendi.
Maç detayları ve şartlar
Bilgiler
Mevcut şampiyon
Jaime Munguia (Meksika, WBA şampiyonu)
Zorunlu aday
Bektemir Meliqo‘ziyev (Özbekistan)
Tanınan süre
13 Aralık'a kadar anlaşma (30 gün)
Dağılım şartı
Anlaşma olmazsa 60/40 oranında açık artırma
Maçın önemi ve sıkletteki durum
Jaime Munguia şu anda süper orta sıklette WBA dünya şampiyonu unvanını koruyor. Özbekistanlı ünlü boksör Bektemir Meliqo‘ziyev ise kendi sıkletinde yüksek başarılar elde ederek bu kemer için resmi ve zorunlu adaylık statüsünü kazanmıştı. Bu maçın organize edilmesi, milli boks tarihimizde yeni bir sayfa açabilir.
Sizce Bektemir Meliqo‘ziyev, Jaime Munguia karşısında ringe çıkıp şampiyonluk kemerini kazanabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!
Abonelikle reklam yok
Zamin Premium — aylık 4 900 UZS
Yorumlar0
…