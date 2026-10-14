Melikuziev bekleyecek mi?: Munguia'nın Zon'a karşı kemer koruma maçı duyuruldu

Süper orta sıklette Dünya Boks Birliği (WBA) çevresinde beklenmedik ve tartışmalı bir durum ortaya çıktı. Daha önce organizasyon, Özbek boksör Bektemir Melikuziev için bu sıkletin resmi zorunlu adayı olduğunu belirterek, şampiyon Jaime Munguianın başka bir rakiple dövüşmesini onaylamayacağını açıklamıştı. Ancak tüm itirazlara rağmen, WBA'nın resmi kaynaklarında Munguia'nın Rus Nikita Zonile kemer koruma maçı yapacağı duyuruldu.

Hayranlar ve uzmanlar arasında soru işaretleri yaratan bu kararla ilgili olarak organizasyon henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Riyad'daki gece: Resmi afiş bilgileri

Yayınlanan resmi postere göre, WBA dünya şampiyonluk kemeri mücadelesinin detayları şu şekilde:

Tarih ve yer: Maç 31 Ekim 2026 tarihinde Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde gerçekleşecek;

Sıklet: Süper orta sıklet (WBA World Super Middleweight);

Yayın hakları: Bu boks gecesi uluslararası DAZN yayın platformu aracılığıyla tüm dünyaya canlı olarak aktarılacak.

İki boksörün karşılaştırması: Rakamlar ve göstergeler

WBA tarafından sunulan karşılaştırmalı istatistikler, her iki sporcunun da potansiyelini açıkça ortaya koyuyor:

Jaime Munguia (Meksika): Boy: 183 cm (6' 0"); Rekor: 45 galibiyet, 2 mağlubiyet (45-2-0); Nakavtlar: 35 nakavt (nakavt oranı — %74,47); Statü: Deneyimli Meksikalı boksör ve sıklet şampiyonu.

Nikita Zon (Rusya): Boy: 187 cm (6' 1½") — boy avantajı şampiyondan yana; Rekor: 11 galibiyet, mağlubiyetsiz, 1 beraberlik (11-0-1); Nakavtlar: 9 nakavt (nakavt oranı — %75); Statü: Yenilgisiz, yüksek vuruş gücüne sahip rakip.



Bektemir Melikuziev konusu belirsizliğini koruyor

WBA şampiyonluk maçını onaylamış gibi görünse de, Özbek boksörün yasal haklarıyla ilgili belirsizlik devam ediyor:

Resmi aday statüsü: Bektemir Melikuziev, WBA versiyonuna göre süper orta sıklette resmi 1 numaralı adaydır ve Munguia ile şampiyonluk maçına çıkması gereken kişi oydu;

Organizasyonun önceki pozisyonu: WBA yönetimi, Munguia'nın Zon ile maçı duyurulduğunda durumu inceleyeceğini ve Melikuziev'in zorunlu adaylık hakkının öncelikli olduğunu belirtmişti;

Sonraki adım: Eğer bu maç resmen gerçekleşirse, büyük ihtimalle kazanan boksör kemerini Bektemir Melikuziev'e karşı savunmak zorunda kalacak, aksi takdirde organizasyon şampiyonluk unvanını geri alabilir.

Şu an için Özbek boks camiası ve organizatörler, WBA'nın Melikuziev'in adaylık kaderiyle ilgili vereceği nihai kararı bekliyor.