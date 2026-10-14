Melikuziev bekleyecek mi?: Munguia'nın Zon'a karşı kemer koruma maçı duyuruldu

·52·Spor
Melikuziev bekleyecek mi?: Munguia'nın Zon'a karşı kemer koruma maçı duyuruldu

Süper orta sıklette Dünya Boks Birliği (WBA) çevresinde beklenmedik ve tartışmalı bir durum ortaya çıktı. Daha önce organizasyon, Özbek boksör Bektemir Melikuziev için bu sıkletin resmi zorunlu adayı olduğunu belirterek, şampiyon Jaime Munguianın başka bir rakiple dövüşmesini onaylamayacağını açıklamıştı. Ancak tüm itirazlara rağmen, WBA'nın resmi kaynaklarında Munguia'nın Rus Nikita Zonile kemer koruma maçı yapacağı duyuruldu.

Hayranlar ve uzmanlar arasında soru işaretleri yaratan bu kararla ilgili olarak organizasyon henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Riyad'daki gece: Resmi afiş bilgileri

Yayınlanan resmi postere göre, WBA dünya şampiyonluk kemeri mücadelesinin detayları şu şekilde:

  • Tarih ve yer: Maç 31 Ekim 2026 tarihinde Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde gerçekleşecek;

  • Sıklet: Süper orta sıklet (WBA World Super Middleweight);

  • Yayın hakları: Bu boks gecesi uluslararası DAZN yayın platformu aracılığıyla tüm dünyaya canlı olarak aktarılacak.

İki boksörün karşılaştırması: Rakamlar ve göstergeler

WBA tarafından sunulan karşılaştırmalı istatistikler, her iki sporcunun da potansiyelini açıkça ortaya koyuyor:

  • Jaime Munguia (Meksika):

    • Boy: 183 cm (6' 0");

    • Rekor: 45 galibiyet, 2 mağlubiyet (45-2-0);

    • Nakavtlar: 35 nakavt (nakavt oranı — %74,47);

    • Statü: Deneyimli Meksikalı boksör ve sıklet şampiyonu.

  • Nikita Zon (Rusya):

    • Boy: 187 cm (6' 1½") — boy avantajı şampiyondan yana;

    • Rekor: 11 galibiyet, mağlubiyetsiz, 1 beraberlik (11-0-1);

    • Nakavtlar: 9 nakavt (nakavt oranı — %75);

    • Statü: Yenilgisiz, yüksek vuruş gücüne sahip rakip.

Melikuziev bekleyecek mi?: Munguia'nın Zon'a karşı kemer koruma maçı duyuruldu

Bektemir Melikuziev konusu belirsizliğini koruyor

WBA şampiyonluk maçını onaylamış gibi görünse de, Özbek boksörün yasal haklarıyla ilgili belirsizlik devam ediyor:

  • Resmi aday statüsü: Bektemir Melikuziev, WBA versiyonuna göre süper orta sıklette resmi 1 numaralı adaydır ve Munguia ile şampiyonluk maçına çıkması gereken kişi oydu;

  • Organizasyonun önceki pozisyonu: WBA yönetimi, Munguia'nın Zon ile maçı duyurulduğunda durumu inceleyeceğini ve Melikuziev'in zorunlu adaylık hakkının öncelikli olduğunu belirtmişti;

  • Sonraki adım: Eğer bu maç resmen gerçekleşirse, büyük ihtimalle kazanan boksör kemerini Bektemir Melikuziev'e karşı savunmak zorunda kalacak, aksi takdirde organizasyon şampiyonluk unvanını geri alabilir.

Şu an için Özbek boks camiası ve organizatörler, WBA'nın Melikuziev'in adaylık kaderiyle ilgili vereceği nihai kararı bekliyor.

WBABektemir MelikuzievJaime MunguiaNikita ZonBoks
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

WBA, Jaime Munguia ile Nikita Zon arasındaki şampiyonluk maçını onaylamadıWBA, Jaime Munguia ile Nikita Zon arasındaki şampiyonluk maçını onaylamadı10 Ekim 07:00Bektemir Meliqo‘ziyev şampiyonluk maçından çıkarıldı, Munguia'ya kolay rakip bulunduBektemir Meliqo‘ziyev şampiyonluk maçından çıkarıldı, Munguia'ya kolay rakip bulundu9 Ekim 08:17Bektemir Meliqo‘ziyev şampiyonla maç için yaptığı benzeri görülmemiş tavizleri açıkladıBektemir Meliqo‘ziyev şampiyonla maç için yaptığı benzeri görülmemiş tavizleri açıkladı8 Ekim 21:46Bektemir Meliqo‘ziyev, WBA ve Jaime Munguia'yı saygısızlıkla suçlayarak açık dövüşe davet ettiBektemir Meliqo‘ziyev, WBA ve Jaime Munguia'yı saygısızlıkla suçlayarak açık dövüşe davet etti7 Ekim 07:51Bektemir Meliqo‘ziyev, WBA şampiyonu Jaime Munguia'nın ödeme teklifini reddettiBektemir Meliqo‘ziyev, WBA şampiyonu Jaime Munguia'nın ödeme teklifini reddetti8 Ekim 21:42Dusmatov nereye kayboldu? WBA sıralamasında Özbek boksörlerle ilgili şok edici değişikliklerDusmatov nereye kayboldu? WBA sıralamasında Özbek boksörlerle ilgili şok edici değişiklikler8 Ekim 21:55
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
Fabio Cannavaro'nun takımını Kasım ayında bir başka zorlu sınav bekliyor
Fabio Cannavaro'nun takımını Kasım ayında bir başka zorlu sınav bekliyor