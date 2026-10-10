WBA, Jaime Munguia ile Nikita Zon arasındaki şampiyonluk maçını onaylamadı

·52·Spor
WBA, Jaime Munguia ile Nikita Zon arasındaki şampiyonluk maçını onaylamadı

Dünya Boks Birliği (WBA), süper orta sıklette beklenen müsabakalarla ilgili önemli bir resmi açıklama yaptı. Organizasyon, Meksikalı yıldız Jaime Munguia ile Alman boksör Nikita Zon arasındaki maçın henüz resmi olarak onaylanmadığını duyurdu.

En önemlisi, birlik, Özbek boksör Bektemir Melikuziev'in bu sıklette WBA kemeri için resmi zorunlu aday (mandatory challenger) statüsünü koruduğunu kesin bir dille vurguladı.

Tartışmalı durum: Zon maçı neden onaylanmadı?

Son günlerde uluslararası boks dünyasında Jaime Munguia ve Nikita Zon arasında WBA şampiyonluk kemeri için bir müsabaka yapılacağına dair haberler yayılmıştı. Ancak birlik yönetimi, buna resmi izin verilmediğini bildirdi:

  • Statü ihlali riski: Organizasyon kurallarına göre, mevcut şampiyon veya geçici kemer sahibi, resmi zorunlu aday ile maç yapmak zorundadır;

  • Durum kontrol altında: WBA açıklamasında, birlik yönetiminin Munguia-Zon maçıyla ilgili durumu ve prosedürleri ayrıca inceleyeceği belirtildi;

  • Resmi iznin olmaması: Bu nedenle, Nikita Zon'un Jaime Munguia'ya karşı yapacağı şampiyonluk maçı organizasyon tarafından henüz resmi olarak onaylanmadı.

WBA, Jaime Munguia ile Nikita Zon arasındaki şampiyonluk maçını onaylamadı

Melikuziev'in şampiyonluk şansı devam ediyor

Özbek nakavtçı Bektemir «Beliq» Melikuziev için bu haber büyük önem taşıyor:

  • Bir numaralı aday: WBA resmi sıralamasında lider konumda olan Melikuziev, kemer için doğrudan maç yapma hakkına sahiptir;

  • Sıranın yapay olarak atlanmasına izin verilmeyecek: Eğer organizasyon Munguia-Zon maçına onay vermezse, Munguia kemerini korumak için ya doğrudan Bektemir ile ringe çıkmak ya da kemeri boşa çıkarmak zorunda kalacak.

WBA yönetiminin, bu sıkletteki zorunlu unvan koruma maçıyla ilgili nihai kararı önümüzdeki günlerde resmen açıklaması bekleniyor.

Bektemir MelikuzievWBAJaime MunguiaNikita ZonBoks
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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