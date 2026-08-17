Xamza Shiraz ile Janibek Alimkhanuly arasında şampiyonluk maçı yapılacak

Profesyonel boksun süper orta sıklet kategorisinde bir sonraki büyük mega maç için resmen düğmeye basıldı. Prestijli WBO (Dünya Boks Organizasyonu) mevcut şampiyon Britanyalı Hamzah Sheeraz’ınKazak yıldız boksör Janibek Alimkhanuly’yekarşı şampiyonluk kemerini savunması için doğrudan talimat verdi.

Dünyaca ünlü ESPN yayınının aktardığına göre taraflara maç şartlarını, yeri ve ücretleri görüşmeleri için birkaç haftalık resmi müzakere süresi tanındı.

Doping skandalı ve WBO’nun aklama kararı

Janibek Alimkhanuly etrafındaki belirsizlikler nihayet resmen sona erdi. Geçen yıl kanında yasaklı bir madde tespit edilmesi, uzun süreli men cezası alabileceği endişesini doğurmuştu. Ancak boksör, gerekli tıbbi dayanakları ve kanıtları zamanında kuruma sunmayı başardı:

«Alimkhanuly’de geçen yıl doping tespit edilmişti. Ancak uzun süreli men cezası verilmeden önce Janibek, WBO’ya gerekli tüm tıbbi belgeleri ve resmi bilgileri sundu. Komite bu kanıtları inceledi ve sonunda Kazak boksörün WBO kurallarını ihlal etmediğine karar verdi» ifadelerine yer verildi kurumun resmi açıklamasında.

Böylece tüm şüphelerden tamamen aklanan Alimkhanuly, süper orta sıklet şampiyonu Hamzah Sheeraz’a karşı zorunlu rakip statüsünü korudu.

Sıkletteki durum: Bektemir Melikuziev ilk 10’da

Bu sıklette yaşanan yoğun rekabet, Özbekistanlı boksseverler için de büyük ilgi taşıyor:

Bektemir Melikuziev sıralamada 7. basamakta: Özbekistanlı yetenekli boksör ve “Bek Bully” lakabıyla tanınan Bektemir Melikuziev, WBO’nun süper orta sıklet resmi sıralamasında 7. sırada yer alıyor;

Kemer için mücadele ihtimali: Hamzah Sheeraz ile Janibek Alimkhanuly arasındaki maç, bu sıklette şampiyonluk sırasını bekleyen Bektemir Melikuziev gibi üst düzey dövüşçülerin gelecekteki unvan fırsatlarını da belirleyecek.

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