Sansasyonel açıklama: Munguia ve Melikuziev arasında dünya şampiyonluk maçı mı olacak?

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen büyük profesyonel boks gecesi, Özbek boks severler için beklenmedik ve heyecan verici bir haberle sona erdi.

Süper orta sıklette WBA versiyonunun mevcut dünya şampiyonu, ünlü Meksikalı yıldız Jaime Munguia (47-2, 35 KO) unvanını başarıyla koruduktan sonra, bir sonraki maçını vatandaşımız Bektemir Melikuzievile (17-1, 11 KO) yapmaya niyetli olduğunu açıkça belirtti.

Riyad'daki zafer ve ringden gelen meydan okuma

Munguia, bir sonraki unvan koruma maçında yenilgisiz Rus aday Nikita Zonyaga (12-1-1, 10 KO) ile ringe çıktı. Şiddetli geçen karşılaşmayı hakemlerin oybirliğiyle kazanan şampiyon, maç biter bitmez tüm dikkatleri Özbek boksöre çevirdi:

— Şimdi ne olacak? Bir sonraki rakibin kim olabilir? Jaime Munguia: «Henüz belli değil ama bence bu Melikuziev olacak. Bir sonraki rakibim sensin dostum!»

Munguia – Melikuziev maçı neden kaçınılmaz?

Bu karşılaşmanın gerçekleşme ihtimali sadece sözlü bir çağrı değil, resmi yükümlülüklere dayanıyor:

WBA sıralamasında 1. sıra: Bektemir Melikuziev süper orta sıklette (168 pound) WBA organizasyonunun resmi sıralamasında lider durumda;

Zorunlu aday statüsü: Organizasyon, Melikuziev'i şampiyonluk kemeri için resmi ve zorunlu aday olarak onayladı. Bu, Munguia'nın kemeri korumak için Özbek nakavtçı ile karşılaşmak zorunda olduğu anlamına geliyor;

Yılın en merak uyandıran karşılaşmalarından biri: İki güçlü yumruk sahibi ve baskıya dayalı saldırgan boksörün karşılaşması, uluslararası organizatörler ve Suudi Arabistanlı spor yetkilileri için de büyük gelir getirecek bir süper maç olarak görülüyor.

Taraflar müzakereleri başarıyla tamamlarsa, önümüzdeki aylarda profesyonel boks dünyasında Özbek boks tarihi için büyük önem taşıyan bir şampiyonluk maçına tanıklık edebiliriz.