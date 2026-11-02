Sansasyonel açıklama: Munguia ve Melikuziev arasında dünya şampiyonluk maçı mı olacak?

·3·Spor
Sansasyonel açıklama: Munguia ve Melikuziev arasında dünya şampiyonluk maçı mı olacak?

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen büyük profesyonel boks gecesi, Özbek boks severler için beklenmedik ve heyecan verici bir haberle sona erdi.

Süper orta sıklette WBA versiyonunun mevcut dünya şampiyonu, ünlü Meksikalı yıldız Jaime Munguia (47-2, 35 KO) unvanını başarıyla koruduktan sonra, bir sonraki maçını vatandaşımız Bektemir Melikuzievile (17-1, 11 KO) yapmaya niyetli olduğunu açıkça belirtti.

Riyad'daki zafer ve ringden gelen meydan okuma

Munguia, bir sonraki unvan koruma maçında yenilgisiz Rus aday Nikita Zonyaga (12-1-1, 10 KO) ile ringe çıktı. Şiddetli geçen karşılaşmayı hakemlerin oybirliğiyle kazanan şampiyon, maç biter bitmez tüm dikkatleri Özbek boksöre çevirdi:

— Şimdi ne olacak? Bir sonraki rakibin kim olabilir?

Jaime Munguia: «Henüz belli değil ama bence bu Melikuziev olacak. Bir sonraki rakibim sensin dostum!»

Munguia – Melikuziev maçı neden kaçınılmaz?

Bu karşılaşmanın gerçekleşme ihtimali sadece sözlü bir çağrı değil, resmi yükümlülüklere dayanıyor:

  • WBA sıralamasında 1. sıra: Bektemir Melikuziev süper orta sıklette (168 pound) WBA organizasyonunun resmi sıralamasında lider durumda;

  • Zorunlu aday statüsü: Organizasyon, Melikuziev'i şampiyonluk kemeri için resmi ve zorunlu aday olarak onayladı. Bu, Munguia'nın kemeri korumak için Özbek nakavtçı ile karşılaşmak zorunda olduğu anlamına geliyor;

  • Yılın en merak uyandıran karşılaşmalarından biri: İki güçlü yumruk sahibi ve baskıya dayalı saldırgan boksörün karşılaşması, uluslararası organizatörler ve Suudi Arabistanlı spor yetkilileri için de büyük gelir getirecek bir süper maç olarak görülüyor.

Taraflar müzakereleri başarıyla tamamlarsa, önümüzdeki aylarda profesyonel boks dünyasında Özbek boks tarihi için büyük önem taşıyan bir şampiyonluk maçına tanıklık edebiliriz.

Bektemir MelikuzievJaime MunguiaWBAProfesyonel BoksSpor
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Alvarez ve Munguia rakiplerini mağlup etti: Riyad'daki ses getiren maçların detaylarıAlvarez ve Munguia rakiplerini mağlup etti: Riyad'daki ses getiren maçların detaylarıDün 19:50Melikuziev bekleyecek mi?: Munguia'nın Zon'a karşı kemer koruma maçı duyurulduMelikuziev bekleyecek mi?: Munguia'nın Zon'a karşı kemer koruma maçı duyuruldu14 Ekim 13:47WBA, Jaime Munguia ile Nikita Zon arasındaki şampiyonluk maçını onaylamadıWBA, Jaime Munguia ile Nikita Zon arasındaki şampiyonluk maçını onaylamadı10 Ekim 07:00Bektemir Meliqo‘ziyev şampiyonluk maçından çıkarıldı, Munguia'ya kolay rakip bulunduBektemir Meliqo‘ziyev şampiyonluk maçından çıkarıldı, Munguia'ya kolay rakip bulundu9 Ekim 08:17Bektemir Meliqo‘ziyev şampiyonla maç için yaptığı benzeri görülmemiş tavizleri açıkladıBektemir Meliqo‘ziyev şampiyonla maç için yaptığı benzeri görülmemiş tavizleri açıkladı8 Ekim 21:46Bektemir Meliqo‘ziyev, WBA ve Jaime Munguia'yı saygısızlıkla suçlayarak açık dövüşe davet ettiBektemir Meliqo‘ziyev, WBA ve Jaime Munguia'yı saygısızlıkla suçlayarak açık dövüşe davet etti7 Ekim 07:51
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü