Gattuso'nun Lazio'su Roma'da Parma'yı yenerek Serie A'da liderliğe yükseldi
İtalya Serie A'nın 8. haftası kapsamında Roma'nın Lazio kulübü, kendi sahasında Parma'yı ağırladı ve kıran kırana geçen mücadeleyi 2:1 skorla kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.
Gennaro Gattuso yönetimindeki başkent ekibi, ikinci yarıda bulduğu gollerle 3 puanı hanesine yazdırarak lig tablosunda tek başına liderliğe oturdu.
Kritik anlar ve kendi kalesine gol
Karşılaşma ev sahibinin tam kontrolü altında geçti:
Taylor'dan şık vuruş: İlk yarıda gol sesi çıkmasa da, devre arasından sonra Roma ekibi baskıyı artırdı. 51. dakikada Taylor rakip fileleri havalandırarak skoru açtı (1:0);
Diego Carlos'un hatası: Yedi dakika sonra, 58. dakikada Parma savunmacısı Diego Carlos topu kendi ağlarına gönderince fark ikiye çıktı (2:0);
Son saniyelerde gelen cevap: Maçın son anlarında, tam olarak 90+5. dakikada konuk ekipten Lontani bir gol bularak farkı bire indirdi ancak bu sonuç değişmedi (2:1).
Puan durumundaki vaziyet
Bu başarı, Roma kulübünün şampiyonluk yarışındaki konumunu ciddi şekilde güçlendirdi:
Lazio lider: Gennaro Gattuso'nun öğrencileri puanlarını 22'ye yükselterek Serie A puan durumunda 1. sıraya yerleşti;
Parma'nın durumu: Sadece 4 puan toplayabilen konuk ekip ise ligin alt sıralarında, 19. basamakta kalmaya devam ediyor.
Maç raporu:
Serie A. 8. Hafta
Lazio — Parma 2:1
Goller: Taylor 51, Diego Carlos 58 (k.k) — Lontani 90+5.
Lazio: Mandas, Floriani, Provstgard (Leite, 46), Sutalo, Tavares, Frattesi, Belahyane, Taylor (Bashiru, 71), Isaksen (Lazzari, 77), Zaccagni (Pedrasa, 77), Noslin.
Parma: Corvi, Drobnic, del Prato, Troilo, Diego Carlos, Valeri, Keita, Serro (Bernabe, 46), Ordonez (Lontani, 64), Toure, Romero (Fabbian, 79).
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