Gattuso'nun Lazio'su Roma'da Parma'yı yenerek Serie A'da liderliğe yükseldi

·8·Spor
Gattuso'nun Lazio'su Roma'da Parma'yı yenerek Serie A'da liderliğe yükseldi

İtalya Serie A'nın 8. haftası kapsamında Roma'nın Lazio kulübü, kendi sahasında Parma'yı ağırladı ve kıran kırana geçen mücadeleyi 2:1 skorla kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.

Gennaro Gattuso yönetimindeki başkent ekibi, ikinci yarıda bulduğu gollerle 3 puanı hanesine yazdırarak lig tablosunda tek başına liderliğe oturdu.

Kritik anlar ve kendi kalesine gol

Karşılaşma ev sahibinin tam kontrolü altında geçti:

  • Taylor'dan şık vuruş: İlk yarıda gol sesi çıkmasa da, devre arasından sonra Roma ekibi baskıyı artırdı. 51. dakikada Taylor rakip fileleri havalandırarak skoru açtı (1:0);

  • Diego Carlos'un hatası: Yedi dakika sonra, 58. dakikada Parma savunmacısı Diego Carlos topu kendi ağlarına gönderince fark ikiye çıktı (2:0);

  • Son saniyelerde gelen cevap: Maçın son anlarında, tam olarak 90+5. dakikada konuk ekipten Lontani bir gol bularak farkı bire indirdi ancak bu sonuç değişmedi (2:1).

Puan durumundaki vaziyet

Bu başarı, Roma kulübünün şampiyonluk yarışındaki konumunu ciddi şekilde güçlendirdi:

  • Lazio lider: Gennaro Gattuso'nun öğrencileri puanlarını 22'ye yükselterek Serie A puan durumunda 1. sıraya yerleşti;

  • Parma'nın durumu: Sadece 4 puan toplayabilen konuk ekip ise ligin alt sıralarında, 19. basamakta kalmaya devam ediyor.

Maç raporu:

Serie A. 8. Hafta

Lazio — Parma 2:1

  • Goller: Taylor 51, Diego Carlos 58 (k.k) — Lontani 90+5.

  • Lazio: Mandas, Floriani, Provstgard (Leite, 46), Sutalo, Tavares, Frattesi, Belahyane, Taylor (Bashiru, 71), Isaksen (Lazzari, 77), Zaccagni (Pedrasa, 77), Noslin.

  • Parma: Corvi, Drobnic, del Prato, Troilo, Diego Carlos, Valeri, Keita, Serro (Bernabe, 46), Ordonez (Lontani, 64), Toure, Romero (Fabbian, 79).

LazioParmaSerie AGennaro Gattusoİtalya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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