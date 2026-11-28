Fabio Cannavaro, Serie A lideri Lazio hakkında değerlendirmelerde bulundu
Özbekistan milli takım teknik direktörü, Ballon d'Or sahibi ve bu ödülü kazanan son İtalyan futbolcu Fabio Cannavaro İtalya Serie A puan durumunda lider olan Roma temsilcisi Lazio kulübünün sonuçları hakkında görüşlerini dile getirdi.
“Ocak ayındaki transfer dönemi büyük önem taşıyor”
Hatırlatmak gerekirse, şu anda Lazio'yu Cannavaro'nun İtalya milli takımından eski takım arkadaşı Gennaro Gattuso çalıştırıyor. Özbekistan milli takımının hocası, vatandaşının teknik direktörlük kariyerindeki gelişimi takdir ederek, Roma kulübünün şampiyonluk yarışındaki kaderinin kış transfer dönemine bağlı olduğunu vurguladı:
“Gattuso adına mutluyum. Birçoğu onun yurt dışındaki kariyerini başarısız bir karar olarak görmüştü. Ancak aslında hem teknik direktör hem de birey olarak gelişti. Umarım Ocak ayına kadar bu tempoyu korur. Sonrasında ise kulübün onun emrine yeni oyuncular getirip getiremeyeceğini göreceğiz”— ifadelerini kullandı Fabio Cannavarosözlerini aktaran FC Inter1908 yayını.
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Fabio Cannavaro — Özbekistan milli takım teknik direktörü, Ballon d'Or sahibi
Gündemdeki Kulüp
Lazio — İtalya Serie A puan durumu lideri
Kulüp Teknik Direktörü
Gennaro Gattuso — Cannavaro'nun İtalya milli takımından eski takım arkadaşı
Temel Şart ve Faktör
Takımın Ocak ayına kadar mevcut tempoyu koruması ve kış transfer döneminde kadroyu güçlendirmesi gerekiyor
Sizce Gennaro Gattuso yönetimindeki Lazio, kış transferleri yardımıyla sezon sonuna kadar Serie A liderliğini koruyabilir mi?
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