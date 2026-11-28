“Gattuso adına mutluyum. Birçoğu onun yurt dışındaki kariyerini başarısız bir karar olarak görmüştü. Ancak aslında hem teknik direktör hem de birey olarak gelişti. Umarım Ocak ayına kadar bu tempoyu korur. Sonrasında ise kulübün onun emrine yeni oyuncular getirip getiremeyeceğini göreceğiz”— ifadelerini kullandı Fabio Cannavarosözlerini aktaran FC Inter1908 yayını.