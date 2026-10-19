Serie A'da "sansasyon": Lazio deplasmanda Juventus'u dağıttı ve Inter'i yakaladı
İtalya Serie A'nın 7. haftasındaki merkez mücadele, Torino'daki Allianz Stadyumu'na gelen taraftarlar için beklenmedik bir şokla sona erdi. Kendi sahasında Roma ekibi Lazio takımını ağırlayan Juventus kulübü, rakibinden karşılıksız 3 gol yiyerek 0-3'lük ağır bir mağlubiyet aldı.
Gennaro Gattuso yönetimindeki Romalılar, deplasmanda yüksek disiplin, soğukkanlı kontra ataklar ve mükemmel bitiricilik sergileyerek değerli 3 puanı hanelerine yazdırdı.
Romalıların her iki yarıdaki isabetli vuruşları
Mücadele boyunca konuk ekip oyun kontrolünü elinde tuttu ve planlı ataklarla ev sahibinin savunmasını çökertti:
Provstgaard perdeyi açtı: 37. dakikada Lazio oyuncusu Provstgaard, savunmadaki boşluğu iyi değerlendirerek Vicario'nun koruduğu kaleyi tam isabetle buldu — 0-1;
Isaksen'in karşı cevabı: İkinci yarıda "Yaşlı Kadın" beraberlik için yüklendiği sırada, 66. dakikada Gustav Isaksen skoru 0-2'ye getirdi;
Dele-Bashiru'dan son nokta: 69. dakikada oyuna dahil olan Dele-Bashiru, 89. dakikada Torino ekibinin umutlarını tamamen bitirerek maçın skorunu tayin etti — 0-3.
Maç raporu
Serie A. 7. Hafta
Juventus — Lazio 0-3
18 Ekim, Allianz Stadyumu.
Goller: Provstgaard (37), Isaksen (66), Dele-Bashiru (89).
Sarı kartlar: Taylor (41), Zaccagni (48).
Juventus: Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumi, McKennie, Sarr (Boga, 87), Luiz (Conceição, 67), Çelik (Cambiaso, 74), Gonzalez (Zhegrova, 67), Alaybegovic (Woltemade, 46), Kolo Muani.
Lazio: Mandas, Florian, Sutalo, Provstgaard, Tavares, Frattesi, Belahyane, Taylor (Dele-Bashiru, 69), Isaksen (Lazzari, 79), Noslin (Pinamonti, 69), Zaccagni (Pedrasa, 86).
Puan durumu: Lazio zirve yarışında, Juventusise8. sırada
Bu zafer, İtalya şampiyonasındaki şampiyonluk heyecanını zirveye taşıdı:
Lazio lideri yakaladı: Gattuso'nun öğrencileri puanlarını 19'a yükselterek puan tablosunda lider Inter'i yakaladı ve averaj farkıyla 2. sıraya yerleşti;
Juventus liderlerden uzaklaşıyor: Önemli puanlar kaybeden Torino devi 11 puanda kaldı ve takım 8. sırada yer alıyor.
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