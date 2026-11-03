Bergamo'da şok: Atalanta evinde Parma'ya 0-3 mağlup oldu

·50·Spor
Bergamo'da şok: Atalanta evinde Parma'ya 0-3 mağlup oldu

İtalya Serie A'nın 10. haftasını kapatan son mücadele, Bergamo'da taraftarlar için beklenmedik ve sansasyonel bir sonuçla sona erdi. Kendi sahasında Parma'yı ağırlayan Atalanta, rakibine hiçbir direnç gösteremeyerek sahadan 0-3'lük ağır bir mağlubiyetle ayrıldı.

Ev sahibi ekibin savunmadaki basit hataları ve konuk ekibin yüksek verimliliği sayesinde Parma, kritik üç puanı hanesine yazdırarak düşme hattından uzaklaşmayı başardı.

Maçın kronolojisi: Fabbian'ın şutu, kendi kalesine gol ve Lontani'nin noktayı koyuşu

Karşılaşma ev sahibinin planladığı gibi değil, konuk ekibin kontrolünde geçti:

  • Fabbian perdeyi açtı (41. dakika): İlk yarının sonlarına doğru Parma'nın art arda gelen atakları meyvesini verdi ve Fabbian, Carnesecchi'nin koruduğu kaleyi isabetli bir şutla bularak skoru 0-1'e getirdi.

  • İkinci yarının başında soğuk duş (47. dakika): Devre arasından sonra Atalanta durumu düzeltmeye çalışsa da, savunma oyuncusu Davide Zappacosta'nın talihsiz kendi kalesine golü, Bergamoluların tüm planlarını altüst etti — 0-2.

  • Lontani'den son darbe (58. dakika): Psikolojik üstünlüğü ele geçiren konuk ekip, 58. dakikada maçın kaderini belirledi; Lontani üçüncü golü atarak skoru 0-3'e taşıdı.

Puan durumundaki son vaziyet

Bu önemli galibiyet sayesinde Parma, puanını 8'e yükselterek lig tablosunda 15. sıraya yerleşti.

Kendi taraftarı önünde ağır bir yenilgi alan Atalanta ise 11 puanla 13. sırada kaldı ve üst sıralara tırmanma fırsatını kaçırdı.

Resmi maç raporu

  • İtalya Serie A, 10. Hafta

  • Atalanta — Parma 0-3

  • Goller: Fabbian 41, Zappacosta 47 (k.k.), Lontani 58.

Kadrolar:

  • Atalanta: Carnesecchi, Zappacosta, Scalvini, Obrić, Bernasconi, Ederson (Elmas, 62), Pašalić, Zalewski (Samardžić, 76), de Ketelaere, Lookman (Sulemana, 67), Krstović.

  • Parma: Daffara, Delprato, Trillo, Birighi, Sierro, Keita, Valeri, Touré, Fabbian (Frigan, 74), Drobnić, Lontani (Ordóñez, 67).

İtalya Serie AAtalantaParmaFutbolİtalya Ligi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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