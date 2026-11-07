Serie A'da Lazio Dönemi: Gattuso İtalya'da Ayın Teknik Direktörü Seçildi

Roma kulübü Lazio'nun teknik direktörü Gennaro Gattuso, İtalya liginde Ekim ayının en iyi teknik direktörü (Coach of the Month) seçildi. Serie A'nın resmi açıklamasına göre, İtalyan çalıştırıcı, geçtiğimiz ay takımıyla elde ettiği yüzde 100'lük galibiyet oranı sayesinde bu ödüle layık görüldü.

Geçtiğimiz yaz Roma ekibinin başına geçen deneyimli teknik adam, kısa sürede takımı şampiyonluk yarışının tek lideri haline getirmeyi başardı.

Ekim ayında 5 galibiyet ve Juventus karşısında alınan büyük başarı

Gattuso'nun öğrencileri, Ekim ayında oynadıkları tüm maçlarda rakiplerine hiçbir şans tanımadı:

Monza karşısında net galibiyet: 3:1;

Juventus'a karşı ustalık sınıfı: Torino devinin kalesine karşılıksız 3 gol gönderilerek 3-0'lık net bir skor elde edildi;

Parma ile oynanan zorlu mücadele: 2:1;

Sassuolo'nun hezimeti: Taraftarların tam 8 gole tanıklık ettiği açık oyunda 6-2'lik skor kaydedildi;

Cagliari deplasmanında kritik puanlar: 2:1.

Serie A puan durumu: Lazio mutlak lider

Ekim ayındaki galibiyet serisi, Lazio'yu puan tablosunun zirvesine taşıdı:

1. sıra — Lazio: 28 puanla tek başına lider;

2. sıra — Inter: 25 puanla takibi sürdüren ana rakip;

3. sıra — Roma: 24 puan toplayarak ilk üçe girdi;

4. sıra — Como: 23 puanla sezonun en büyük sürprizi olarak 4. sırada yer alıyor.

Teknik direktörlük deneyimi ve yeni zirve

Kariyeri boyunca Milan, Napoli, Valencia, Marsilya ve İtalya milli takımını çalıştırarak büyük tecrübe kazanan Gennaro Gattuso, Lazio'da teknik direktörlük kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor. Roma kulübünün sergilediği anlamlı ve üretken futbol, takımı bu sezon Scudetto'nun en ciddi adayı haline getirdi.