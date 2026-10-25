İsviçre Ligi'nin 11. haftasında deplasmanda sahaya çıkan Lugano kulübü, Thun karşısında gerçek bir gol şovu sergileyerek, 3:2 skorla önemli bir galibiyet elde etti.

Özbekistan Milli Takımı savunma oyuncusu Behruz Karimov karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika boyunca sahada kalarak takımının başarısına önemli katkıda bulundu.

Beş gol ve son saniyelere kadar süren heyecan

Karşılaşma her iki tarafın da amansız atakları ve yüksek tempoda geçti:

34. dakika: Moncada perdeyi açtı: Ev sahibi ekibin savunmasını aşan Lugano, Moncada'nın şık vuruşuyla öne geçti (0:1);

37. dakika: Ev sahibinden yanıt: Thun oyuncusu Zukic, üç dakika sonra skoru eşitledi (1:1);

49 ve 76. dakikalar: Lugano'nun üstünlüğü: İkinci yarıda vites yükselten konuk ekipte önce Bislimi, ardından oyuna sonradan giren Ajeti gol bularak skoru 1:3'e getirdi;

88. dakika: Penaltı ve nefes kesen final: Maçın sonlarına doğru ev sahibi ekip forveti Braski penaltı vuruşunu gole çevirerek farkı bire indirdi (2:3), ancak Behruz Karimov ve arkadaşları savunmada hata yapmayarak galibiyeti korudu.

Puan durumu: 31 puanla liderlik

Kazanılan bu üç puan, Lugano'yu şampiyonluk yarışında daha avantajlı bir konuma taşıdı:

Ligde 1. sıra: Bu zaferin ardından Lugano puanını 31'e yükselterek İsviçre Ligi'nde liderliğini sürdürdü;

Lejyonerimizin güven veren performansı: Savunma oyuncusu Behruz Karimov'un ilk 11'deki istikrarlı oyunu, kulübün savunma hattı için belirleyici faktörlerden biri haline geliyor.

Maç raporu:

İsviçre Ligi. 11. Hafta

Thun — Lugano 2:3