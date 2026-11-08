İsviçre'de şok: Lugano, St. Gallen deplasmanında 5 golle dağıldı

İsviçre Ligi'nin 13. haftasında sezonun en beklenmedik ve sarsıcı sonucu alındı. Lig tablosunda liderlik koltuğunda oturan Lugano, deplasmanda St. Gallen'e konuk olduğu maçta 5-0'lık ağır bir mağlubiyet aldı.

Bu karşılaşma, Lugano'nun bu sezon ligdeki ilk mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti. Maçın kaderi, 11. dakikada konuk ekip oyuncusunun kırmızı kart görmesiyle tamamen değişti.

Maçın dramı: 11. dakikada kırmızı kart ve 5 gol

Kybunpark Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip için her şey çok erken ters gitti:

Ajeti'nin oyundan atılması: Karşılaşmanın henüz 11. dakikasında Lugano forveti Albian Ajeti, yaptığı sert müdahale sonrası doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İlk yarıda hezimet: Sayısal üstünlüğü eline alan ev sahibi ekip baskıyı artırdı ve devre arasına kadar üç gol buldu; Okoroji (33), Görtler (35) ve uzatma dakikalarında Geubbels (45+2) skoru 3-0'a getirdi.

İkinci yarıda final: 66. dakikada Görtler duble yaparken, 84. dakikada Csoboth beşinci golü atarak lideri tamamen saf dışı bıraktı: 5-0.

Behruz Karimov yedekten oyuna dahil oldu

Özbekistan Milli Takımı'nın yakın zamanda açıklanan Kasım ayı kadrosuna çağrılan yetenekli genç savunmacı Behruz Karimov bu maçta takımına yardım etmek için sahaya sürüldü:

Teknik ekip, savunma hattındaki boşlukları doldurmak amacıyla 65. dakikada Zanotti'nin yerine Özbek oyuncuyu oyuna dahil etti.

Maç raporu ve kadrolar

İsviçre Ligi. 13. Hafta St. Gallen — Lugano 5:0 8 Kasım, Kybunpark Stadyumu Goller: Okoroji (33), Görtler (35, 66), Geubbels (45+2), Csoboth (84). Kırmızı Kart: Ajeti (11, Lugano).

Lugano: von Ballmoos (Gebhardt, 26), Papadopoulos, Mai, Bichsel, Zanotti (KARIMOV, 65), Cimignani, Grgic, Bislimi (Steffen, 80), Marques (Alioski, 65), dos Santos (Berens, 46), Ajeti.

Puan durumu: Liderlik devam ediyor

Ağır mağlubiyete rağmen Lugano, sezon başında topladığı puan avantajıyla zirvedeki yerini korudu: