Behruz Karimov, Getafe karşısındaki performansıyla kaç puan aldı? (Detaylar)

·11·Spor
Behruz Karimov, Getafe karşısındaki performansıyla kaç puan aldı? (Detaylar)

Avrupa Konferans Ligi genel lig aşamasının 2. haftasında İsviçre'nin Lugano kulübü, İspanya deplasmanında La Liga temsilcisi Getafe karşısında 5-2'lik skorla büyük ve sansasyonel bir galibiyet elde etti.

Bu karşılaşmada Özbekistan milli takımının orta saha oyuncusu Behruz Karimov da oyuna dahil olarak önemli galibiyete katkıda bulundu. Saygın uluslararası istatistik platformu Flashscore Özbek oyuncunun bu maçtaki performansına dair puanını açıkladı.

Karimov'un sahada kaldığı süre ve aldığı puan

Oyuncumuz maçın temposuna hızlı uyum sağlayarak son dakikalarda takımının üstünlüğünü korumasına yardımcı oldu:

  • Sahada kaldığı süre: Behruz Karimov maçın 75. dakikasında yedek kulübesinden oyuna dahil oldu ve maç sonuna kadar sahada kaldı;

  • Flashscore puanı: İstatistik portalı, Özbek orta saha oyuncusunun sahadaki hareketlerini 6,4 puanla değerlendirdi;

  • Takım arkadaşlarıyla kıyaslandığında: Karimov ile aynı anda oyuna giren tecrübeli Ezgjan Alioski 6,3 puan alırken, ilk 11'de başlayan Hannes Delcroix de 6,3 puanla yetindi.

Lugano kadrosundaki en yüksek ve en düşük performanslar

İsviçre ekibinin deplasmandaki verimli oyununda oyuncular şu puanları aldı:

  • Maçın adamı: İki gol atan forvet Albian Ajeti en yüksek puan olan 9,0 puanı aldı;

  • Kevin Behrens: Sonradan oyuna girip beşinci golü atan forvet 7,7 puanla ödüllendirildi;

  • Diğer puanlar: Martim Marques 6,1 puan alırken, takımda en düşük puan orta saha oyuncusu Anto Grgic'e verildi (5,3 puan).

Turnuvadaki durum ve bir sonraki rakip

  • Gruptaki durum: İki hafta sonunda Lugano hanesinde maksimum 6 puan bulunuyor ve takım liderlik koltuğunda sağlam bir yer edindi;

  • Bir sonraki maç: İsviçre kulübü, genel lig aşamasının bir sonraki haftasında Litvanya'nın Kauno Zalgiris takımını kendi sahasında ağırlayacak;

  • Başlama saati: Bu karşılaşma 6 Kasım günü Taşkent saatiyle 01:00'de başlayacak.

Behruz KarimovLuganoAvrupa Konferans LigiGetafeFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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