İsviçre Süper Ligi'nin 12. haftasında lig lideri Lugano, kendi sahasında ülkenin en köklü kulüplerinden biri olan Basel'i konuk etti ve 2-1'lik skorla önemli bir galibiyete imza attı.

Özbekistan milli takımı savunma oyuncusu Behruz Karimov bu kritik mücadelede yedek kulübesinden oyuna dahil olarak takımının galibiyeti korumasına katkıda bulundu.

İlk yarıdaki yoğun tempo: 3 gol ve belirleyici anlar

Cornaredo Stadyumu'nda (Stadio di Cornaredo) oynanan maç yüksek tempoyla başladı:

Erken gelen goller (10. ve 27. dakikalar): Maça aktif başlayan ev sahibi ekip, 10. dakikada dos Santos'un isabetli vuruşuyla öne geçti. 27. dakikada ise Chiminyani farkı ikiye çıkardı — 2:0;

Basel'in cevabı (37. dakika): Pes etmeyen konuk ekip, 37. dakikada Otele'nin golüyle farkı bire indirdi — 2:1;

Karimov'un oyuna girişi (73. dakika): İkinci yarıda savunmayı güçlendirmek ve baskıyı kırmak amacıyla teknik ekip, 73. dakikada vatandaşımız Behruz Karimov'u sahaya sürdü. Savunma oyuncusu, kalan sürede güven veren bir performans sergileyerek galibiyetin korunmasında rol oynadı.

Puan tablosunda 9 puanlık fark

Bu başarı, Lugano'nun şampiyonluk yolundaki iddiasını güçlendirdi:

Lugano: Puanını 34'e çıkaran ev sahibi ekip, liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırırken en yakın takipçisi Young Boys ile arasındaki puan farkını 9'a çıkardı;

Basel: 14 puanda kalan konuk ekip, mağlubiyetin ardından lig tablosunda 7. sıraya geriledi.

Maç raporu:

İsviçre Süper Ligi, 12. Hafta

Lugano — Basel 2:1

Tarih ve yer: 1 Kasım, Cornaredo Stadyumu

Goller: dos Santos 10, Chiminyani 27 — Otele 37.

Lugano kadrosu:

von Ballmoos, Papadopoulos, Mai, Delcroix (Bislimi, 51), Grgic, Zanotti, Bislimi, dos Santos (Pilstrom, 75), Chiminyani, Moncada (Castro 21, KARIMOV 73), Berens (Ajeti, 73).