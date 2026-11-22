Karşılaşmanın ikinci yarısında gol yağmuru yaşandı: 51. dakikada dos Santos ev sahibini öne geçirdi. 71. dakikada Bettkober skoru eşitlese de, 83. dakikada Kastro 'nun isabetli vuruşu Lugano'ya kritik üç puanı getirdi.

İsviçre Ligi'nin 14. haftasında lider Lugano kendi sahasında — Cornaredo Stadyumu'nda stadyumunda Grasshopper karşısında zorlu bir galibiyet elde etti — 2:1 .

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Bu galibiyetin ardından Lugano puanını 37'ye yükselterek ligdeki liderliğini perçinledi ve 2. sıradaki Young Boys ile arasındaki puan farkını 6 puanaçıkardı. Grasshopper ise 11 puanla ligde 10. sırada kaldı.

İstatistikler Lugano Grasshopper Maç Sonucu 2 1 Goller dos Santos (51'), Kastro (83') Bettkober (71') Lig Sıralaması / Puan 1. sıra (37 puan) 10. sıra (11 puan)

Maç Detayları

İsviçre Süper Ligi. 14. Hafta

Lugano — Grasshopper 2:1

21 Kasım, Cornaredo Stadyumu

Goller: dos Santos (51), Kastro (83) — Bettkober (71).

Sizce Behruz Karimov'un dönüşü, Lugano'nun şampiyonluk yolundaki savunma güvenliğini daha da artıracak mı? Yorumlarınızı bekliyoruz!