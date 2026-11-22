83. dakikada gelen galibiyet golü: Lugano, Behruz Karimov'dan yoksun çıktığı maçta nasıl kazandı?
İsviçre Ligi'nin 14. haftasında lider Lugano kendi sahasında — Cornaredo Stadyumu'nda stadyumunda Grasshopper karşısında zorlu bir galibiyet elde etti — 2:1.
Karşılaşmanın ikinci yarısında gol yağmuru yaşandı: 51. dakikada dos Santos ev sahibini öne geçirdi. 71. dakikada Bettkober skoru eşitlese de, 83. dakikada Kastro'nun isabetli vuruşu Lugano'ya kritik üç puanı getirdi.
Behruz Karimov ve puan durumundaki vaziyet
Ev sahibi ekibin kadrosunda yer alan Özbekistan milli takımı savunmacısı Behruz Karimov sarı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemedi.
Bu galibiyetin ardından Lugano puanını 37'ye yükselterek ligdeki liderliğini perçinledi ve 2. sıradaki Young Boys ile arasındaki puan farkını 6 puanaçıkardı. Grasshopper ise 11 puanla ligde 10. sırada kaldı.
İstatistikler
Lugano
Grasshopper
Maç Sonucu
2
1
Goller
dos Santos (51'), Kastro (83')
Bettkober (71')
Lig Sıralaması / Puan
1. sıra (37 puan)
10. sıra (11 puan)
Maç Detayları
İsviçre Süper Ligi. 14. Hafta
Lugano — Grasshopper 2:1
21 Kasım, Cornaredo Stadyumu
Goller: dos Santos (51), Kastro (83) — Bettkober (71).
Sizce Behruz Karimov'un dönüşü, Lugano'nun şampiyonluk yolundaki savunma güvenliğini daha da artıracak mı? Yorumlarınızı bekliyoruz!
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