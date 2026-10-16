Behruz Karimov'un Avrupa kupalarındaki ilk maçına nasıl bir not verildi?

·174·Spor
Behruz Karimov'un Avrupa kupalarındaki ilk maçına nasıl bir not verildi?

İsviçre'nin Lugano kulübünün formasını giyen Özbekistan milli takımı savunma oyuncusu Behruz Karimov Avrupa sahalarındaki resmi ilk maçına çıktı. UEFA Konferans Ligi grup aşamasının 1. haftasında Sırbistan'ın köklü devi Crvena Zvezda'ya karşı oynanan dramatik mücadelenin ardından, vatandaşımızın performansı uluslararası analistler tarafından olumlu değerlendirildi.

İsviçre kulübü, kendi sahasında oynanan karşılaşmayı 3-2'lik skorla kazanarak grup aşamasına parlak bir başlangıç yaptı.

Flashscore puanları: Karimov takımda güven verdi

Behruz Karimov maça ilk 11'de başladı ve 73. dakikada oyundan alınana kadar aktif bir oyun sergiledi:

  • Savunmacımızın performansı: Uluslararası istatistik platformu Flashscore Özbek savunmacının oyununu 7,0 puan ile değerlendirdi. Bu, Avrupa kupalarındaki ilk maç için oldukça sağlam ve güven verici bir sonuçtur;

  • En iyi oyuncular: Lugano kadrosunda en yüksek puanları Derek Moncada (7,8) ve Albian Ajeti (7,8) alırken, penaltı golünün sahibi Anto Grgić 7,5 puan kaydetti;

  • En düşük puanlar: Ev sahibi ekipte en düşük puanlar Daniel Dos Santos (6,2) ve kaleci David von Ballmoos'a (6,4) verildi.

Dramatik final ve 90. dakikadaki penaltı çözümü

Karşılaşma izleyicilere gerçek bir gerilim yaşattı. Maçın sonlarına doğru baskısını artıran Lugano, 90. dakikada Anto Grgić'in penaltı noktasından attığı golle skoru 3-2'ye getirerek galibiyeti perçinledi.

Sıradaki sınav: Rakip İspanyol ekibi Getafe

Lugano ve Behruz Karimov için Avrupa sahalarındaki ciddi sınavlar şimdi başlıyor:

  • Rakip ve turnuva: UEFA Konferans Ligi, 2. hafta maçı;

  • Maç günü: 22 Ekim;

  • Başlama saati: Taşkent saatiyle 21:45;

  • Konum: İspanya, deplasman maçı.

La Liga temsilcisi Getafe'ye karşı oynanacak deplasman maçı, yetenekli Özbek futbolcu için Avrupa seviyesinde potansiyelini bir kez daha göstermek adına önemli bir fırsat olacak.

Behruz KarimovLuganoUEFA Konferans LigiCrvena ZvezdaFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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