Lugano, Behruz Karimov'un oynadığı maçta 10 kişi kalan rakibini yenemedi
İsviçre Ligi'nde lider durumda bulunan Lugano, 15. haftada beklenmedik bir puan kaybı yaşadı. Takım, deplasmanda Luzern ile 2-2 berabere kaldı. İlginç olan ise ev sahibi ekibin maçın henüz 7. dakikasında bir oyuncusunu kaybetmesine rağmen liderden puan almayı başarmasıydı.
Özbekistan milli takımı savunma oyuncusu Behruz Karimov da karşılaşmada görev aldı. Lugano formasıyla 68. dakikada oyuna dahil oldu.
Kırmızı karttan sonra bile Luzern pes etmedi
Termoplan Arena'da oynanan karşılaşma ev sahibi ekip için çok zor başladı. 7. dakikada Luzern oyuncusu Mikolayevski kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Buna rağmen Lugano, sayısal üstünlüğünü kullanarak galibiyete ulaşamadı.
26. dakikada Chiminyani konuk ekibi öne geçirdi. Ancak ilk yarının sonunda Di Giusto penaltıdan skoru eşitledi. İki dakika sonra dos Santos, Lugano'yu tekrar öne geçirdi: 1-2.
İkinci penaltı lideri galibiyetten etti
Karşılaşmanın 84. dakikasında Di Giusto bir kez daha penaltıyı gole çevirerek skoru 2-2'ye getirdi. Kalan sürede başka gol olmadı.
Böylece Lugano, bir saatten fazla süre bir kişi eksik oynayan rakibini mağlup edemedi.
Behruz Karimov 68. dakikada dos Santos'un yerine oyuna girdi. Özbek savunmacı maçın son bölümünde takımına destek verdi.
Lugano liderliğini korudu
Beraberliğin ardından Lugano, 38 puanla İsviçre Süper Ligi'nde liderliğini sürdürdü. İkinci sıradaki Young Boys'un 34 puanı bulunuyor. Luzern ise 17 puanla yedinci sırada yer alıyor.
İsviçre Süper Ligi. 15. Hafta
Luzern — Lugano — 2:2
Goller: Di Giusto (40, penaltı, 84, penaltı) — Chiminyani (26), dos Santos (42).
Kırmızı Kart: Mikolayevski (7, Luzern).
Tarih: 29 Kasım. Stadyum: Termoplan Arena.
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