İsviçre Ligi'nde lider durumda bulunan Lugano, 15. haftada beklenmedik bir puan kaybı yaşadı. Takım, deplasmanda Luzern ile 2-2 berabere kaldı. İlginç olan ise ev sahibi ekibin maçın henüz 7. dakikasında bir oyuncusunu kaybetmesine rağmen liderden puan almayı başarmasıydı.

Özbekistan milli takımı savunma oyuncusu Behruz Karimov da karşılaşmada görev aldı. Lugano formasıyla 68. dakikada oyuna dahil oldu.

Kırmızı karttan sonra bile Luzern pes etmedi

Termoplan Arena'da oynanan karşılaşma ev sahibi ekip için çok zor başladı. 7. dakikada Luzern oyuncusu Mikolayevski kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Buna rağmen Lugano, sayısal üstünlüğünü kullanarak galibiyete ulaşamadı.

26. dakikada Chiminyani konuk ekibi öne geçirdi. Ancak ilk yarının sonunda Di Giusto penaltıdan skoru eşitledi. İki dakika sonra dos Santos, Lugano'yu tekrar öne geçirdi: 1-2.